Maoni, Ushauri na Mapendekezo kwa Rais Dkt. John Pombe Magufuli

Uchaguzi ulisha kwisha good enough tuna katiba ambayo inasema mtu akishatangazwa basi ndiyo rais na huna uwezo wa kupinga matokeo hayo popote its good when it is your turn but mind you atakuja tokea chizi mmoja me or ke ambaye ataamua kumuingiza mkewe au mmewe kwa kujua siku ya siku yeye ndiye mwenye mamlaka ya kutangaza matokeo ya urais atamtangaza spouse wake kutakucha, tuyaache hayo.