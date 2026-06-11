Nimefarijika sana TBC kuonesha kombe la dunia

Hamjambo



Naomba wasiwe wanachagua mechi waonyeshe mechi zote



Na waache tabia ya kukata mechi kipindi inaendelea



Nafikiria kidogo kuunganisha mawazo yangu Azam Tv na TBC kuhusu kuonyesha hizi mechi lakini binafs hainihusu



Sina pesa ya kulipia king’amuzi kwa miez hii miwili mitatu na stress kubwa ilikuwa kombe la dunia tu na kama nalipata TBC ni vyema sana kwangu kwa kipindi hiki



Tamthilia sio mambo yangu labda NBC PREMIUM LEAGUE ndio itanisumbua



TBC hongereni sana kwa kuonyesha michuano hii hakika ninyi kweli ni BRAND BORA AFRICA hamna mpinzani