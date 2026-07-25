Lodge za Mtwara Mjini

Lodge za Mtwara Mjini

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Laiswa said:
Habari Wakuu,

Nategemea kuwepo Mtwara mjini kwa wiki mbili kikazi.

Naomba kujua lodge nzuri na safi hasa zenye internet kwa 30,000 - 40,000.

Asanteni.
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ingekuwa masasi ningeweza kuwa na jibu, ama liwale.

ila siku hizi simple sana , ukishuka stand uliza boda bods watakupa info za kutosha.
 
Kuna lodge inaitwa Eden ipo stand mpya mtwara ni nzuri sana ila fanya booking mapema... Nicheki Dm nikupe namba zao
 
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Kuna Lodge ipo Mtaa wa Indian Quarters jirani na Shangani Secondary. Ni mpya with all amenities you need.
 
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