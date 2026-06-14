Yuko wapi Fr. Charles Hugo Kitima, BSc, MSc. Phd Katibu Mkuu wa TEC?

Kiranja wa jamii said: Ni kweli mnalipwa, ni kweli kabisa bila kuandika chochote mtaonekana hamfanyi kazi lakini mbaya zaidi maandishi kama haya yasipoonekana pengine fungu lenu litapelekwa kufanya kazi nyingine au kuliwa na wachache



Lakini hiyo njaa isiwe sababu ya kujiabisha kiasi hiki.



Kwa kawaida binadamu wote kuna namna akili ikikaa ikatulia anaona upuuzi wake na kuanza kujidharau na hapo ndipo sonona huanzia



Watu kama wewe Mungu akiwajaalia umri mrefu mtaishi maisha ya upweke sana Click to expand...

Gentleman,kwanza kabisa,pole kwa ulofa.Mungu akuongezee utashi zaidi dhidi ya majaribu nonsense ya Ibilisi muovu.hivi mtumishi wa Mungu Fr Charles Hugo Kitima alikua analipwa kuropoka uzushi na porojo zile madhabahuni na misibani, tena kwa kiburi cha zaidi ya Ibilisi?ni sadaka za waamini ndizo zilikua zinampa kiburi cha kusema upotofu ule hadharani na kupitia madhabahu ya mwamba mkuu wa kanisa katoliki Mtakatifu Petro? Ikiwa iko hivyo, basi mpendwa sana Fr Kitima anafaa kua miongoni mwa mashahidi wa uongo, na sio shahidi wa imani katoliki.Sina haja ya kukulaumu wewe usie jua usemalo, wala kukuzungumzia wewe mlei usiestahili dhambi, uovu na ushetani wa hao niliowataja maibilisi kwenye hoja ya msingi mezani.wewe ni kama mtoto wa inje ya ndoa.Mungu akubariki sana gentleman.Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,Aimen 🙏