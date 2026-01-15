Nafasi za kazi mbalimbali - 2026 Mega thread

Nafasi za kazi mbalimbali - 2026 Mega thread

Seran

Seran

JF-Expert Member
Joined
Feb 7, 2025
Posts
27,121
Reaction score
78,786
Hello members

Naomba kushare nafasi mbalimbali za kazi ninazokutana nazo huko mitandaoni, sihusiki directly ila naona wahitaji ni wengi na mnaoniulizia ni wengi pia.

I hope hii itawasaidia wahitaji.

Best Regards,
Seran🖤
 
JOB VACANCY: ASSISTANT WORKSHOP COORDINATOR

Male candidate who know what he is about to apply for.

Diploma OR freshers degree on Mechanical or automobile engineering will be High considered(with Field experience)



SALARY SCALE: 400K-450K/=TSH

WORK LOCATION:
📍 Temeke, Dar es Salaam

CONTACT TO SEND CVs, (Sio kupiga na kujitambulisha)

📞 +255 765 154 281
 
SHACMAN TRUCK TANZANIA....
Is looking for strong as well as Best Sales Representatives (10)
Qualifications...
1. We now only need men for the position.
2. Bachelor degree or diploma in any related field.
3. Enough experience on sales and marketing will be an added advantage (on trucks or spare parts)
4. Good communication skills (fluent in English and kiswahil)
If you meet the said Qualifications, please share your resume (WhatsApp) 0749 053690
 
TANGAZO TANGAZO TANGAZO
JOXY ANNOINTED MEDIA Inatangaza NAFASI YA KAZI kwa kijana mwenye sifa Zifuatazo :-

1. Awe ameokoka
2. Awe mwaminifu
3. Awe mwenye bidii na mbunifu
4. Awe anajua kutumia computer
5. Itapendeza sana akiwa anaidea ya kutumia camera na Printer/awe tayari kujifunza camera na printing.
6.Awe anajua graphics.
7.Awe tayari kuishi ARUSHA

nicheki kwa namba Zifuatazo
0744626877/0616926877.

Malipo maelewano,,
 
URGENTLY RECRUITING

SALES SUPERVISOR FOR WINDOWS AND DOORS ALUMINIUM PROFILE. 1 POSITION

SALES REPRESENTATIVE WINDOWS AND DOORS ALUMINIUM PROFILE-3 POSITIONS

FINANCE MANAGER- 1 POSITION

SALES REPRESENTATIVE ALUMINIUM PROFILE - 1 POSITION

SUPERVISOR CUSTOMS CLEARING AND TRANSPORTATION- 1 POSITION

Send your cv through watsap number 0713594507 no phone calls

Before 16/01/2026
 
AMANI warehouse limited

TANGAZO LA AJIRA – USAFI / HOUSEKEEPING
Mahali: Dar Es Salaam

SIFA ZA MWOMBAJI:
1. Awe na umri wa miaka 18–40
2. Awe mchapakazi, mwaminifu na mwenye nidhamu
3. Awe na afya njema
4. Awe tayari kufanya kazi kwa zamu
5. Uzoefu wa kusafisha vyumba vya wageni (guest rooms/apartment), malls utazingatiwa
6. Awe na mawasiliano mazuri na heshima kwa wageni.

JINSI YA KUOMBA:
Waombaji wenye sifa wanatakiwa kutuma Barua, CV na Kopi ya vyeti kwa namba +255658511132 Au kwa kufika moja kwa moja ofisini, Sandvik Street karibu na AgaKhan Polyclinic, Masaki
Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 20/01/2026
 
TANGAZO LA KAZI: HR OFFICER

Kampuni ya Logistics – Temeke, Dar es Salaam inahitaji HR Officer mwenye sifa zifuatazo (LAZIMA):
• Bachelor’s Degree ya HR, LAW, NA RELATED ZOOOOTE
• Uzoefu wa kufanya kazi kama HR kwenye kampuni ya Logistics(HAPA LAZIMAA)
• Uzoefu wa miaka 1–2 na Certificate of Service(HII LAZIMAA)
• Mkazi wa Dar es Salaam

Interview:
• Jumanne, tarehe 13/01
• Mwisho wa kutuma CV: 12/01 saa 10:00 JIONI

Tuma CV + maelezo mafupi (position) kupitia WhatsApp/SMS:
📞 +255 765 154 281
 
Internship position

1.Position :Administrators (BBA)

2.Position : Accountant

3.Position: Procurement & Store (Procurement & Logistics Mgt)

4.Position: electrical Engineers

5.Mechanics Technicians

6. Drivers

Recent graduates are highly motivated to apply

Company located in Arusha
Requirements : Send Cv & Certificates (F4,F6) only and result transcript for university
Send via WhatsApp
Send to :0672 164 007
 
Kwema boss naomba kupatiwa dereva wa SCANIA au DONG FENG anae jua kazi kweli
Uzowefu miaka 3 na kuendelea awe na vyeti vilivyo nyooka na asiwe anarecord mbaya .na leseni valid

Salary 300k kila route anaposho ya kwanzia 100k up to 150k

Awe amenyooka ajue gari manual na auto na ufundi kidogo .gari ni mpyaaaaaaa

0739974375 whatsup n call
Wanawake pia wanakaribishwa
 
Afghanistan said:
Ukiona za ma Dj niwekee hapa
Click to expand...
Kila kazi ipo dear disc jokey..

🎤Hello guys this is very exclusive news for all of you brach mpya ya Kuku Kuku ambayo ipo Mikocheni Dar village, wanaitaji wafanyakazi for pre-opening, Cv zote zitumwe kwa wassap number 0714 397 048 then kumbuka kuandika position unayo omba. “USIPIGE SIMU”

  • Floor Manager
  • Branch Manager
  • Marketing Manager
  • BDM- business development Manager
  • Entertainment Manager
  • Music Manager
  • Training Manager
  • Project Manager
  • Marketing team
  • Cost control
  • Chefs
  • Bartender
  • Waiter / waitress
  • Runners
  • Hostess
  • Security team
  • Masai team
  • Maintenance team
  • Dj’s
  • Cashiers
  • PR- public relations
  • Bottles girls
  • Floor Coordinator

Good luck 🤞

Apo umeambiwa tuma CV na kichwan kwako na macho yanaona Kuna position zaidi ya Moja wewe unatuma CV kavu hiyo kutoboa kazi sana

Zaidi umakini unatakiwa
 
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