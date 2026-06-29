Hivi binadamu ni kiumbe wa namna gani?

Kama kurudia jambo kunamaanisha kuwa mashine, basi mwanamuziki anayefanya mazoezi kila siku, mwanasayansi anayefanya utafiti maisha yake yote, au daktari anayetibu kwa miaka 40 wote ni mashine?

Unachanganya marudio ya kitendo na ukweli wa maendeleo. Kinachorudiwa ni kitendo, kinachokua ni uwezo, maarifa na ufahamu.



Huo ndio utofauti ambao hoja yako imeukosa.