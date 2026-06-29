Hivi binadamu ni kiumbe wa namna gani?

de Gunner
JF-Expert Member
- Nov 2, 2021
- 5,045
- 10,810
Yaani ni binadamu pekee anaye weza kufanya kitu kile kile kwa zaidi hata ya miaka 50..
Chukulia mfano waajiliwa,
Yaani mtu unarudia kufanya kitu kile kile kwa zaid ya miaka 40 bila kukinai kweli?
Huu si wendawazimu?
Alaf unasema umeishi?
Umeishi au imemsaidia mwajiri wako kuishi? Ifike mahala binadamu ajue he's more than a cog in a mashine
Mwenye manung'uniko afanye kama hajaona kilicho andika hapa
Blue Monday hiyo, nendeni mkaendele kufanya kile kile ili msahau kuishi
Cc meghan markle
Chukulia mfano waajiliwa,
Yaani mtu unarudia kufanya kitu kile kile kwa zaid ya miaka 40 bila kukinai kweli?
Huu si wendawazimu?
Alaf unasema umeishi?
Umeishi au imemsaidia mwajiri wako kuishi? Ifike mahala binadamu ajue he's more than a cog in a mashine
Mwenye manung'uniko afanye kama hajaona kilicho andika hapa
Blue Monday hiyo, nendeni mkaendele kufanya kile kile ili msahau kuishi
Cc meghan markle