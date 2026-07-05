Watanzania muishio Paris, Ufaransa….

Watanzania muishio Paris, Ufaransa….

Nyani Ngabu

Nyani Ngabu

Platinum Member
Joined
May 15, 2006
Posts
97,643
Reaction score
139,770
Sijui hizi habari zina ukweli kiasi gani ila nimeona kuna watu wanasema Samia kaenda au anaenda huko Paris.

Kama ni kweli, jipangeni ‘mumkaribishe’ kwa namna ambayo hatoisahau.

Msiogope. Huko hao wapumbavu wake hawana cha kuwafanya.

Mshikieni mabango. Mkiweza chukueni hata vipaza sauti.

Mpingeni kwa namna yoyote ile mtakayoweza.

Msimwache aje aondoke bila kumwambia [kumtukana] ukweli.

Ikiwezekana mrushieni hata mayai viza. Kama mtu hana yai viza, mrushieni hata mavi.

Huyo mbwa asiachwe hata kidogo.

IMG_0190.jpeg
 
Halafu, kwani ufaransa sio ulaya?!!😳😳😳

Si mmekuwa mkikesha humu kuaminisha mimburura yenu iliyopo humu kuwa Samia hatakiwi ulaya?🤣🤣🤣🤣 Leo mnakuja wenyewe tena mnasema anaendelea ulaya. Mabaga kweli nyie.
 
1. Endelea kuosha vikongwe mikundu. Mambo ya mh samia achana nayo huyawezi!
-haya wakimrushia then kifuatacho? Ataacha kuwa rais wa tanzania?

2. Si huwa mnawadanganya kamati kuu ya bavichaa kuwa amekataliwa ulaya, vp ufaransa ni mkunduni kwako?

Pumbavu zako, uzao wa kubakwa wewe...
Tutolee hapa ujinga wa mamako kufirwa na kugongwa mdomoni
 
KERATO MOMBAA said:
1. Endelea kuosha vikongwe mikundu. Mambo ya mh samia achana nayo huyawezi!
-haya wakimrushia then kifuatacho? Ataacha kuwa rais wa tanzania?

2. Si huwa mnawadanganya kamati kuu ya bavichaa kuwa amekataliwa ulaya, vp ufaransa ni mkunduni kwako?

Pumbavu zako, uzao wa kubakwa wewe...
Tutolee hapa ujinga wa mamako kufirwa na kugongwa mdomoni
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Pumbavu mamako.

Samia siyo Rais wa Tanzania.

Dunia nzima inamcheka.

Kanyonye dhakari ya shangazi yako 🖕.
 
Dr wa Manesi said:
Hii minyumbu Iko kama mitahiraaa, mambo yao ni ya kingesengese tuuuu. Nani akimbie nchi yake hii pendwa malofa nyie?!!!
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Ni heri mtu uwe nyumbu kuliko upumbavu wa CCM

Halafu we kima, si Kila mtu anayepinga ujinga wa CCM ni mpinzani, tupo wengi sana tulioko ndani ya CCM tunaoupinga huo upumbavu wenu, mnaipeleka nchi katika uamgamivu
 
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