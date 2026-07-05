Watanzania muishio Paris, Ufaransa….

Sijui hizi habari zina ukweli kiasi gani ila nimeona kuna watu wanasema Samia kaenda au anaenda huko Paris.Kama ni kweli, jipangeni ‘mumkaribishe’ kwa namna ambayo hatoisahau.Msiogope. Huko hao wapumbavu wake hawana cha kuwafanya.Mshikieni mabango. Mkiweza chukueni hata vipaza sauti.Mpingeni kwa namna yoyote ile mtakayoweza.Msimwache aje aondoke bila kumwambia [kumtukana] ukweli.Ikiwezekana mrushieni hata mayai viza. Kama mtu hana yai viza, mrushieni hata mavi.Huyo mbwa asiachwe hata kidogo.