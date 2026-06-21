Wadada wa jf kwa nini lakini?

Kitendo cha wanawake kufunga (ku-disable) 'Private Messages' (PM) kwenye mtandao wa JamiiForums Tanzania ni uamuzi binafsi unaochochewa na sababu mbalimbali kama vile kujilinda na usumbufu, udhalilishaji wa mtandaoni, au faragha. Kitendo hiki mara nyingi huzua mijadala mikali na kuonekana na wengi kama ishara ya uchoyo wa mawasiliano na ubinafsi.