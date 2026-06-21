Wadada wa jf kwa nini lakini?

Wadada wa jf kwa nini lakini?

Pendaelli

Pendaelli

JF-Expert Member
Joined
Feb 13, 2014
Posts
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Reaction score
36,416
Mna pungukiwa nini kufunga profile zenu , au nini kinaongezeka ?
Mbona sisi hatufungi na hakuna baya ?
Na ni kwamba mna ambizana ama?
Maana wamebaki wachache sana karibu na hamna wote mmefunga!!

Anyway! jumapili njema.
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Kitendo cha wanawake kufunga (ku-disable) 'Private Messages' (PM) kwenye mtandao wa JamiiForums Tanzania ni uamuzi binafsi unaochochewa na sababu mbalimbali kama vile kujilinda na usumbufu, udhalilishaji wa mtandaoni, au faragha. Kitendo hiki mara nyingi huzua mijadala mikali na kuonekana na wengi kama ishara ya uchoyo wa mawasiliano na ubinafsi.
 
Andromeda Galaxy said:
Kitendo cha wanawake kufunga (ku-disable) 'Private Messages' (PM) kwenye mtandao wa JamiiForums Tanzania ni uamuzi binafsi unaochochewa na sababu mbalimbali kama vile kujilinda na usumbufu, udhalilishaji wa mtandaoni, au faragha. Kitendo hiki mara nyingi huzua mijadala mikali na kuonekana na wengi kama ishara ya uchoyo wa mawasiliano na ubinafsi.
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Huyu ni AI
3349a1b5-561a-48dd-bbaf-4a17d8ad9aad.jpeg
 
Andromeda Galaxy said:
Kitendo cha wanawake kufunga (ku-disable) 'Private Messages' (PM) kwenye mtandao wa JamiiForums Tanzania ni uamuzi binafsi unaochochewa na sababu mbalimbali kama vile kujilinda na usumbufu, udhalilishaji wa mtandaoni, au faragha. Kitendo hiki mara nyingi huzua mijadala mikali na kuonekana na wengi kama ishara ya uchoyo wa mawasiliano na ubinafsi.
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Maelezo ya AI
 
Seran said:
Mimi sijaona tatizo hapo mkuu! Kama mtu hana sababu ya kuiacha wazi kwanini aiache? Pia kuna wanaume wengi tu wamefunga mbona!

Cc: The Icebreaker
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Kila mtu ana maamuzi yake kwenye maisha yake,
Ukianza kuumia kwa maamuzi ya wengine kwenye maisha yao,basi tambua kua wewe ndio tatizo,

Live the life you love
Love the life you live.
 
Humu namna tuvyochat, mara nyingi inaonesha haiba ya mtu ilivyo.

Utafunguliwa tu na utakaribishwa kwa heshima, tena inawezekana utaanza kutafutwa wewe. Au ukigusa tu, mtoto anakwambia twende PM, Endapo wakikulewa. Ila hakikisha chats zako humu jukwaani zinakuakisi kuwa (Smart, Unajiamini, Pesa ipo)

Ila dalili zikionesha huna kati ya hivyo au vyote. Hutatoboa huko PM.

Kila la Kheri Mkuu.
 
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