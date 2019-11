Rais Magufuli: Tumehamia Dodoma moja kwa moja

technically said: Anasema ata akifa leo makao makuu yatakuwa dodoma hayawezi kurudi dar maana ni kuvunja sheria anasema anaweza ondoka akaja mtu akataka makao makuu yarudishwe dar never haitatokea itakuwa ni uvunjifu wa katiba.



My take: kumbe yeye akivunja katiba nisawa ila hataki wengine wavunje kama yeye? Click to expand...

Tech, take home msg ya hotuba yake hiyo ni moja: ni kuwa anaju kuwa "upuuzi" wote anaoufanya akija mwenye akili atavifuta vyote... sheria zote alizozitunga, badilisha, ddm, etc etc etc! Thank god he knows the after effects/aftermath of his deeds!