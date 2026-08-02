NMB wakwamisha Mpango wa Tonetone ya CHADEMA. Bado Vodacom

figganigga
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- Oct 17, 2010
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Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao?
Kwamba tukubali ubaguzi na uhuru wa kutumia huduma za Nchini?Kwanini msingetumia bank za kimataifa?
Lolote linawezekana. Kwanamna pesa nyingi zinavyotumika hovyo hovyo sasahivi wala haliwezi kushangaza.Yaani wakubali kuingia hasara ya mabilioni kisa mil 300 za Chadema?
Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao?
Wewe Ukiambiwa na mwenyekiti wa ccm kata karipoti kituo cha polisi utakwenda? Hakuna ccm mbona hamtaki kuelewa..?CCM imetawala taasisi zote ndani ya hii nchi, jitihada za ukombozi zinapitia kila aina ya changamoto.
Siku nchi ikikombolewa kuna maeneo mengi san yatatakiwa kufanyiwa reforms.
Punguzeni mada za upotoshaji na mihemko. NMB walitoa taarifa wanafanya maboresho ya mifumo lakini wewe unakuja na mada za upotoshaji. Hii nchi nzuri sana, ingekuwa nchi za watu walio serious watu wengi mngeishia Jela kwa kesi za kuharibu biashara za watu kisa mihemko yenu ya kisiasa. Hovyo kabisa.Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao?
ulofa ni umaskini mbaya sana aise 🤣CCM imetawala taasisi zote ndani ya hii nchi, jitihada za ukombozi zinapitia kila aina ya changamoto.
Siku nchi ikikombolewa kuna maeneo mengi san yatatakiwa kufanyiwa reforms.
Sisi watanzania ni wapumbavu aisee, Yn mtu hata haumizi kichwa kuuliza au kufuatilia, yeye ni kulalamika tuuWanasiasa wengi hasa wa upinzani wanatumia mihemko zaidi kuliko akili. Hawajipi muda wa kujiridhisha kabla ya kupist upotoshaji