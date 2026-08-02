NMB wakwamisha Mpango wa Tonetone ya CHADEMA. Bado Vodacom

NMB wakwamisha Mpango wa Tonetone ya CHADEMA. Bado Vodacom

figganigga said:
Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao?
Click to expand...
photo_2026-08-02_16-51-50.jpg
 
figganigga said:
Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao?
Click to expand...
Punguzeni mada za upotoshaji na mihemko. NMB walitoa taarifa wanafanya maboresho ya mifumo lakini wewe unakuja na mada za upotoshaji. Hii nchi nzuri sana, ingekuwa nchi za watu walio serious watu wengi mngeishia Jela kwa kesi za kuharibu biashara za watu kisa mihemko yenu ya kisiasa. Hovyo kabisa.
 
denoo G said:
CCM imetawala taasisi zote ndani ya hii nchi, jitihada za ukombozi zinapitia kila aina ya changamoto.

Siku nchi ikikombolewa kuna maeneo mengi san yatatakiwa kufanyiwa reforms.
Click to expand...
ulofa ni umaskini mbaya sana aise 🤣
 
The best_of _me said:
Wanasiasa wengi hasa wa upinzani wanatumia mihemko zaidi kuliko akili. Hawajipi muda wa kujiridhisha kabla ya kupist upotoshaji
Click to expand...
Sisi watanzania ni wapumbavu aisee, Yn mtu hata haumizi kichwa kuuliza au kufuatilia, yeye ni kulalamika tuu

Ah aisee nasema hv, watanzania sisi ni wapumbavu
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register