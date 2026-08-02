NMB wakwamisha Mpango wa Tonetone ya CHADEMA. Bado Vodacom

figganigga said: Sasa hivi huwezi kutuma hela za Tonetone kupitia NMB. Ukituma hela haiendi. Ni mpango wa kukwamisha CHADEMA isifikie lengo la Milioni 334. Je, na Vodacom watagoma kutumia huduma yao? Click to expand...

Punguzeni mada za upotoshaji na mihemko. NMB walitoa taarifa wanafanya maboresho ya mifumo lakini wewe unakuja na mada za upotoshaji. Hii nchi nzuri sana, ingekuwa nchi za watu walio serious watu wengi mngeishia Jela kwa kesi za kuharibu biashara za watu kisa mihemko yenu ya kisiasa. Hovyo kabisa.