Baada ya Miezi Miwili kurejea CHADEMA, Selasini ataka Heche achunguzwe

Baada ya Miezi Miwili kurejea CHADEMA, Selasini ataka Heche achunguzwe

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
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Kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), Joseph Selasini, amekitaka chama hicho kutumia vyombo vyake vya ndani kuchunguza tuhuma za kifedha zinazowakabili baadhi ya viongozi wake, akisema hatua hiyo itasaidia kubaini ukweli, kuwasafisha watakaobainika kutokuwa na hatia na kuimarisha imani ya wanachama kwa uongozi wa chama.

Selasini, aliyerejea CHADEMA Mei 22, 2026 baada ya miaka sita tangu alipohamia NCCR-Mageuzi mwaka 2020, amesema uchunguzi huo unapaswa pia kumhusisha Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA Bara, John Heche, ili ukweli ubainike kupitia taratibu za chama.

Soma pia: Selasini arudi CHADEMA baada ya kukihama NCCR na Mnyika afafanua tuhuma za Heche na matumizi ya fedha za ToneTone

Akizungumza hivi karibuni kutokana na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA bara, John Heche ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya wanachama na viongozi mbalimbali wa chama hicho ambao wengine wamesimamishwa na uongozi wa CHADEMA kwa kuhoji suala hilo, Selasini amesisitiza kuwa vyama vya upinzani vinapaswa kuwa tofauti na CCM kwa kile alichokiita kuficha mambo. Amedai kuwa upinzani unaikosoa CCM kwa kuficha mambo, hivyo ni lazima wao waoneshe mfano kwa kuwa wawazi zaidi katika taratibu zao.

“Ninachosema tu ni kwamba tumemsikia Katibu Mkuu na kwasababu chama chetu ni chama cha kidemokrasia ni matumaini yangu kwamba hilo jambo litawekwa wazi zaidi kwa maana kwamba chama kina vyombo. Sasa kama kina vyombo ili kuwa-contain wanachama, kuwaleta wanachama pamoja, kuleta ule uaminifu wa pamoja ni vizuri vile vyombo vikafanya kazi yake na kazi ikiwa nzuri maana yake viongozi wanasafishika”, ameeleza Selasini”, ameeleza Selasini.

Hata hivyo, akizungumza na wanahabari Julai 10, 2026, Katibu Mkuu wa CHADEMA, John Mnyika alisema kama kuna mwanachama yeyote wa chama hicho ambaye ana taarifa zozote za malalamiko anapaswa kufuata taratibu za kikatiba za chama hicho na Zaidi akaeleza kuwa walikuwa na taarifa kuwa wale ambao wamekuwa wakitoa tuhuma dhidi ya viongozi wamekuwa wakilipwa fedha mpaka milioni mbili kwa lengo la kuchafua viongozi.

Via: Jambo TV
 
Kaongea kweli sana tatizo wapokeaji ndio janga kubwa✍️

Nimependa zaidi kwamba Upinzani
Lazima uwe wazi zaidi ikibidi kupita uwazi wa CCM!!

Ndiomana ya chama m'badala

Manake Wananchi wanapaswa kufaamu tofauti kati ya CCM!

na Chama cha Upinzani kwenye matendo yao👈

sio jina tu ichi CCM ichi Chadema lkn matendo ni yale yale

Sasa faida gani Watu
wafe kupoteza maisha yako❗️

kukipambania chama kumbe nawao ni walewale tu wasaka
utajiri kupitia Siasa👈
 
Taarifa zake tulikuwa nazo 😂 😂 😂 😂

Hilda Newton Selasini kuachia video kesho

1784015493333.png
 
Waufukweni said:

Kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), Joseph Selasini, amekitaka chama hicho kutumia vyombo vyake vya ndani kuchunguza tuhuma za kifedha zinazowakabili baadhi ya viongozi wake, akisema hatua hiyo itasaidia kubaini ukweli, kuwasafisha watakaobainika kutokuwa na hatia na kuimarisha imani ya wanachama kwa uongozi wa chama.

Selasini, aliyerejea CHADEMA Mei 22, 2026 baada ya miaka sita tangu alipohamia NCCR-Mageuzi mwaka 2020, amesema uchunguzi huo unapaswa pia kumhusisha Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA Bara, John Heche, ili ukweli ubainike kupitia taratibu za chama.

Soma: Mnyika afafanua tuhuma za Heche na matumizi ya fedha za ToneTone

Akizungumza hivi karibuni kutokana na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA bara, John Heche ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya wanachama na viongozi mbalimbali wa chama hicho ambao wengine wamesimamishwa na uongozi wa CHADEMA kwa kuhoji suala hilo, Selasini amesisitiza kuwa vyama vya upinzani vinapaswa kuwa tofauti na CCM kwa kile alichokiita kuficha mambo. Amedai kuwa upinzani unaikosoa CCM kwa kuficha mambo, hivyo ni lazima wao waoneshe mfano kwa kuwa wawazi zaidi katika taratibu zao.

“Ninachosema tu ni kwamba tumemsikia Katibu Mkuu na kwasababu chama chetu ni chama cha kidemokrasia ni matumaini yangu kwamba hilo jambo litawekwa wazi zaidi kwa maana kwamba chama kina vyombo. Sasa kama kina vyombo ili kuwa-contain wanachama, kuwaleta wanachama pamoja, kuleta ule uaminifu wa pamoja ni vizuri vile vyombo vikafanya kazi yake na kazi ikiwa nzuri maana yake viongozi wanasafishika”, ameeleza Selasini”, ameeleza Selasini.

Hata hivyo, akizungumza na wanahabari Julai 10, 2026, Katibu Mkuu wa CHADEMA, John Mnyika alisema kama kuna mwanachama yeyote wa chama hicho ambaye ana taarifa zozote za malalamiko anapaswa kufuata taratibu za kikatiba za chama hicho na Zaidi akaeleza kuwa walikuwa na taarifa kuwa wale ambao wamekuwa wakitoa tuhuma dhidi ya viongozi wamekuwa wakilipwa fedha mpaka milioni mbili kwa lengo la kuchafua viongozi.

Via: Jambo TV
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My friends, ladies and gentlemen,
Nilishasema kabla na ninasisitiza tena leo kwamba,

Joseph Selasini Shao,
ndie mwenyekiti mpya wa Chadema taifa baada ya baraza kuu la chadema taifa September 15,2026🐒
 
Faida moja kubwa ya kuwa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani ni kama Mchungaji au sheikh hata ukibaka hadharani waumini wako watasema ni mipango ya shetani 😀😀 ibada njema inaanzia nyumbani kwani shida nini ukifanywa huo uchunguzi??? Kama mtu hana hatia si itajulikana
 
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