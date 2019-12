Mpaka sasa sijui sababu ya kuachwa

mtakahela said: Habari zenu wakuuu



Nimevumilia ila nimeshindwa nahitaji msaada wenu huyu baharia mzee nimfanye nini .

Maana aliyonifanyia nahisi hata nikisema ni move on sitaweza natamani na mie nimfanyie kitu cha aibu na fedheha kama alivyofanya kwetu



Uhusiano wangu na huyu mbaba tumedumu mwaka mmoja na miezi kadhaa. Na tulivyokua pamoja tulipanga mengi kwa muda mfupi ili hata huko mbeleni kila mmoja aweze kusimamia majukumu yake kama baba au mama



Alinitamanisha tufanye biashara pamoja hivyo na yeye awe msimamizi wangu.sikua na hela ya kutosha ikanibd niongee na mama nikamuelezea kila kitu akanipatia pesa

Nikampa baharia apige kazi



Hapo sikua na wasiwasi maana jamaa ni mtu wa dini, kanizidi miaka mingi na pia anajiweza kwa biashara zake na nyumbani tayari anajulikana kama mtarajiwa



Mwezi wa sita mwaka huu alifiwa na mama yake tukaenda kuzika ila arobaini mie sikuweza kwenda.

Hatukukaa sawa akafiwa na babu yake mzaa mama yake .

Basi tangu hapo mawasiliano yamekua ya shida maana mwenzangu alikua hafanyi chochote cha kuingiza pesa . Kila siku ananiomba nimtumie pesa .Nikamuuliza hivi kama tungekua tunaishi pamoja na tuna watoto ingekuaje kama wewe hutaki kujishughulisha .kwamba tangu mwezi wa sita mpaka leo bado unaomboleza tuu

Basi akawa kimya ukimpigia anasema alikua busy na shughuli za nyumbani na kama siamini nimpigie shangazi yake.





Sasa hivi mimi na yeye tumeachana kwa sababu ambazo hazieleweki maana hata nikimpigia simu tuongee yetu mimi na yeye hataki tuongee.

Mwezi sasa hakuna msg wala simu kupigiana



Sasa mie nawaza nifanye kitu gani aumie zaidi yangu kwa maana kama kunila kanila sana, kuanzia kipochi manyoya mpka kipochi mapesa. Nyumbani ndio hivyo nimeshamtambulisha yeye na sa hivi hata nikiulizwa sina la kujibu



Naombeni msaada wa mawazo nifanye kitu gani na yye ahisi maumivu ninayoyapata





pole sana...just move on ndugu yangu kulipiza kisasi hakisaidii cha msingi we muombee huko alipo aishi kwa aman na furaha...Fanya mambo ya kimaendelea am sure kama akija kuona unamaendeleo atakuja kuona aibu na anaweza akakuomba msamaha Ila tu usije ukajiloga kurudiana naye....cha mwisho sali sana na jitahidi kukaa hata miezi 6 bila kujihusisha na mahusiano rasmi unaweza ukapata MTU wa kupita naye tu Ila sio kujifanya umependa moja kwa moja we mkunane then kila MTU na mambo yake....am sure huyo mzee utamsahau mazimaaaaa!!! na kama umri umeenda sana we jenga maisha yako swala la ndoa linahitaji muda na sio lazima sana, maana ukikurupuka utaishia kwenye NDOA NDOANO....