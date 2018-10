Meseji niliyoikuta kwenye simu ya mke wangu

i dont care kama ametunga ama la... ninachweza kumwambia ni kuwa kama aliandika hapa kutoa hasira its ok... HE can even cry... na la zaidi DISTANCE its a best medicine aende mbali na mazingira yaliyomzoea (namaanisha kuanzia majrani nyumbani, kazini na chochote kile ambacho amezoea kukiona na kukifanya) kwa mda akae huko alerax then akirudi wakae waongeee wakati temper imeshuka ...



SOMETIMES DISTANCE IS THE BEST MEDICINE....but Know your Direction