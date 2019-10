Je, Shetani & Ibilisi anahusikaje kwenye vitendo vya Magicians (Wanamazingaombwe)?

Habari za jumapili wakuu natumaini siku yenu imekwenda vizuri sana. Naomba kushare nanyi makalaa hii nitakayokwenda kueleza kuhusu uhusiano Wa karibu kabsa katika ya Shetani au Ibilisi na vitendo vya Magicians au Wanamazingaombwe wadogo na wakubwa, mfano; Chris Angels, Smoothing pamoja na David Blane na wengine wengi.Naomba kusema kuwa Uzi huu hakuna mahusiano na watu wenye imani ya Uchawi. Pamoja na wale walio na fikra tofauti na mimi. Maneno na fikra zote hunu ni kutokana na mawazo yangu tu.Karibu sana.Hakika dunia inabadilika kwa kasi ya ajabu angalabu ni kawaida kuamka na kusikia au kupokea taarifa kutipitia mitandao yetu ya kijamii hasa hasa YouTube kuwa kuna video mpya za Wanamazingaombwe. Na hakika wengine tunafurahi sana tukiona David Blane akitembea kwenye Swimming Pool bila kuzama au smoothing akibadilisha maji na kuwa divai. Ni mambo tuliyaweka yawe ya kawaida ndani ya maisha yetu.Michezo ya karata (Card tricks), kubadilisha pesa za noti na sarafu imeshika macho na masikio ya wengi wetu. Imefikia mpaka baadhi ya matendo kukiuka sheria za asili (laws of nature) na hata sheria za kisayansi moja kwa moja. Vitendo vinatuacha na maswali mengi sana, "ametoa samaki Hawa sehemu gani ndani ya mfuko wake Wa suruali?" "Je amebadilisha vipi chupa kuwa kikombe?" Haya ni baadhi ya maswali ambayo tunajiuliza na tukikosa majibu tunabaki kufurahi na kucheka tu.Lakini kaa ukijua kuwa misingi ya uchawi ndo misingi ya Hawa Jamaa hakuna kinachobadilika zaidi ya hadhira tu.*Twende pamoja:*Nguvu na utaalamu Wa kina David Blane au Chris Angels hauna tofauti na kile ambacho mganga tambi tambi anafanya. Kwa sababu chanzo cha maarifa haya ni kutoka kwa Shetani mwenyewe. Huyu ndo mwenye kufanya mipango yote na Hawa Wanamazingaombwe wote ni sehemu ya timu au kikosi Kazi cha Ibilisi. Na lengo kuu la Jamaa huyu ni kuwabadilisha mlengo binadamu kutoka katika imani ya kumuamini Mungu au Matendo ya mitume kama vile Issah Bin Mariamu (Yesu Kristo), Mussa, Ibrahim na wengine. Kwani Ibilisi anataka kuendeleza ile hali ya kuwafanyia brainwashing binadamu kuwa sio Mungu tu mwenye kuweza kufanya matendo haya, Bali hata wao wanaweza.*Je ni nini haswa hufanyika kati ya Ibilisi na Wanamazingaombwe Hawa?*Unapokuwa upo katika eneo la tukio unashuhudia namna ambavyo David Blane anafanya vitendo mfano kubadilisha maji na kuwa jiwe utatekwa akili yako na kubaki kutaka kufuatili zaidi je ni kwa namna gani watu Hawa hufanya vitendo hivi. Mfano mzuri ni pale ambapo Dynamo the magician aliotembea kwenye mto na kupelekea mpaka polisi kumshikilia kwa muda kwani walidhani angehatarisha maisha yake, lakini wiki moja tu ilitosha kwa mwenzake anayeitwa Chris Angels kufanya hivyo hivyo tena zaidi ya Mara mbili bila hata kulowanisha nguo yake. Lakini linapofanyika tukio hili Mara ya kwanza ubongo na akili zetu hufikiria kuwa David Blane anafanya kitendo cha ajabu tu kumbe anakuwa amevikwa roho za majini na wote mnaokuwa mmezunguka au kuangalia kitendo kile mnakuwa mpo kwenye ndumba ya kichawi ambapo majini na mapepo haya yatakuonesha yanachotaka uone pale mbele. Unaposogea mbele tu kwa ajili ya kuanza kuangalia kitendo kile unakuwa tayari unetekwa kisaikolojia na mapepo.Ingawa sio kila kitu kinachofanywa na Wanamazingaombwe Hawa basi wao ndo wahusika! Hapana mfano vitendo vya kupotea ghafla ndani ya jengo au chumba na kutoka upande mwingine, kupaa juu pamoja na kuvuta au kutoa vitu mbalimbali hewani. Vitendo hivi hufanywa na majini moja kwa moja. Ishu ni kuwa Ibilisi anapenda sana kuonesha ubora wake hasa kwa binadamu.2. Namna wanavyokuunganisha na kuwa sehemu ya Wanamazingaombwe:Wanamazingaombwe wote wenye kufanya kazi pamoja ushirika na majini na mapepo hupitia mambo kadha Wa kadha mpaka kufikia kupata tiketi ya kupata misaada ya kutenda vitendo vya kuogofya sana.Je anapitia mambo au hatua gani mpaka kufikia kuwa mtaalamu katika fani hii.1. Kwanza kabsa ni lazma ujue fani ya mazingaombwe hata kwa juu juu mfano kubadilisha karata kwa kuibia tu au kubahatisha karata ya mtu. Na lazma uwe umepata angalau kikundi cha watu ambao wapo tayari kuchoma muda wao kuangalia vitendo vyako.2. Lazma ujiunge na vyama vya kishetani ili kuweza kufundisha namna na kuitwa uwepo na majini na mapepo bila kudhuruka laah si hivyo ukiwaitwa kichwa kichwa unaweza kudhurika vibaya na hata kifo. Hivyo ni lazma ujiunge na chama chenye ujuzi na elimu ya kishetani ili kuweza kuelewa namna ya summoning of the supernatural beings (kuwaita viumbe Hawa).3. Jambo la tatu na mwisho ni kumkubali Jamaa huyu Ibilisi, kwani huwezi kupewa kibali cha kuwaongoza mapepo wala majini bila kibali cha huyu jembe. Hapa una chaguo moja katika mawili aidha uitoe roho yako au roho ya mtu Wa karibu yako (blood related). Endapo utakubaliana na sharti hili la mwisho hapo ndo jina lako linatambulika kila mahala ambapo Ibilisi anafanya Kazi na vitendo vyako vinapewa msaada Wa asilimia 100% kutoka kwa vibaraka Wa Ibilisi lakini kumbuka kuwa Kuna roho inapaswa kuwa ndo chambo.3. Je unawezaje kumtambua mwanamazingambwe anayetumia majini na mapepo?Kwanza kabsa usidanganyike na wale kina Chris Angels kufanya matendo yao mtaano tu eti anapita Mara watu waamuomba afanye vitendo viwili vitatu. Hapo kuna (connection) kubwa sana katika eneo la tukio na vibaraka vya Shetani. Unapomuona David Blane anainuka juu bila kushikiliwa na kitu chochote, na hata ukijaribu kupitisha mkono chini, kushoto na hata kulia utaona hakuna kitu. Hapo ndo wakati ambao mhusika anakuwa hayupo hapo anaweza kuwa pembeni wakati huo kitendo kikifanywa na pepo au jini Fulani, hapo mtakuwa mnashuhudia Kazi ya vibaraka Wa Ibilisi moja kwa moja.Kitu kingine ni pale ambapo vibaraka hivi vinapomuingia mhusika, pale ambapo roho ya mhusika inaingiwa na kimoja wapo kati ya hivi! Je utagunduaje?Vitendo vyote hivi vya kishetani hufanyika bila ya mtu kuwa na utayari Wa kushtukia kitu haswa. Mfano: Misuli ya shingo kuanza kuonekana kana kwamba kuna kitu kinamkaba vile m mwanamazingaombwe huyu. Lakini pia kiini cha macho kuonekana kama kinapotea Fulani au kupungua ukubwa na baadaye kurudi kwenye Hali ya kawaida, miguu kuwa inatetemeka ghafla pamoja na kuhisi ugeni usio Wa kawaida. Lakini cha ajabu ni kwamba katika umati huu unaofurahia vitendo hivi ni wangapi wanaoweza kuacha kuangalia jinsi sarafu ilivyoingia kwenye chupa cha soda na kuangalia alama na ishara hizi?Hapo swali la kujiuliza ni hili:Je ni nini dhamira au lengo haswa la Mashindano ya American Got Talent (AGT), Asian Got Talent pamoja na Britain Got Talent, kama Hawa ndo waungaji mkono wakubwa Wa masuala haya ya illusion au magic???Asanteni sanaI stand to be corrected anywhere!!