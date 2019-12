Hatimaye Kikwete Afanya Kweli

Tausi,



Yaani ninasikitika kusema kuwa you were right, Salim tulimkataa karibu Watanzania wote as far as I am concerned kwa sababu hata baada ya uchaguzi hatukupiga sana kelele kuhusu kuonewa kwake, politically wabongo wengi hatukupendelea kuwa rais mwarabu, na hiyo ilikuwa dhana kubwa among viongozi wa juu wa nchi na hasa wa CCM na upinzani pia,



Ninajua watu kama Chief Fundikira, Ndesamburo, walishaanza kampeni za chini chini mapema sana kumpiga vita Salim kutokana na uarabu wake, the matter of fact watu kama Ndejembi aliyekuwa ndiye mkuu wa kampeni ya Salim, alishaitwa na mzee Ben mapema na kuambiwa "...acha kupoteza muda wako, nchi hii haitakuja kutawaliwa na mwarabu......", Ben alikuwa tu anamfikishia salamu za viongozi wengi wa nchi kuanzia upinzani mpaka CCm,



I personally, had a problem na Salim kwamba ingawaje alisifika na dunia hakuwa na chochote cha kuonyesha, yaani sifa zake zilikuwa hewa, halafu the fact kwamba alikuwa ndiye mentor wa Bandora ambaye ni Mrundi, lakini akampromote mpaka kuwa balozi wetu Lagos hii ingekuwa nchi za West ingekuwa scandal kubwa sana kwa Salim na angeacha siasa kabisaa, halafu record yake kule Adis ndiyo iliyomshitaki zaidi kwa watu kama sisi ambao tunaelewa yote aliyoyafanya kule ambayo sytem ya bongo ilikuwa inamfuatilia kwa makini kila anachofanya, hatuwezi kuyasema yote kwani ni aibu na the fact kwamba baada ya kushindwa Dodoma aliamua kujitoa kabisaa na siasa za bongo, ila angeleta makelele then yangesemwa,



halafu I do not care what, I was not ready kuongozwa na mwarabu mimi binafsi, sasa kama ni ujinga wangu ok I will take it yaani unaweza kusema lolote nitakubali tu lakini kuongozwa na mwarabu, HAPANA! Sasa kambi ya JK walifanya a great job kuwa-eliminate all the threats, kwa sababu Lowassa alipaswa kuwemo ili kupunguza nguvu za JK, JK alitishia CCM kuwa angetoka na kuingia upinzani, ni kweli angewasumbua CCm lakini asingeshinda, NO way! At one point alimu-offer adui wake mkubwa JM kumuachia nafasi ya kutawala kwa masharti kwamba yeye awe PM na iwe term moja, nilifikiri ilikuwa the best understanding kutoka kwa JK na kambi yake, lakini kambi ya Jm hapa ilikosea sana kukataa, at this point Bm alikuwa hajaamua kumsaidia nani, ni uchaguzi wa mwenyekiti wa vijana wa CCM ndio ulioanza kumsogeza Bm karibu na JK, pale kijana wa JM Nape alipopigwa mweleka, na from there on JK hakuangalia nyuma tena ukawa ni umafia tu na ukweli ni kwamba JK alikuwa na hela nyingi mno, kumbuka kuwa hata baada ya uchaguzi bado alibaki na shillingi billioni ishirini,



Katika huu umafia akambadili hata BM mawazo na kumsadia, kilichomsaidia JK kushinda ni the fact kwamba kwanza toka tupate uhuru Tanzania hatukuwa na tabia ya kuwatayarisha viongozi warithi, halafu tulijijengea tabia ya kuamini kuwa kiongozi anatakiwa kuwa suprise sio yule anayetajwa kila wakati, kitendo cha Ben kuweza kuwa rais mbele ya majina mazito yaliyokuwa yakitajwa ilikuwa ndio hasa chanzo cha tulipo sasa, kwani katika hii vurugu ya uchaguzi Watanzania tulifikia mahali tukasema kuwa mtihani ni mgumu kwa hiyo lazima Ben aingilie kati kutuchagulia kiongozi anyefaa, na yeye unakumbuka kwa kiburi akatuambia nitawa-suprise! Tukafurahia kuwa rais wetu amesikia kilio chetu, na kweli akatupatia JK kama alivyoingizwa yeye na Mwalimu, sasa ni juzi tu kina Butiku wameshituka kuwa kama Ben angekuwa kiongozi mzuri toka then ilikuwaje hakuwahi kuwa PM?



It is too late ndugu zangu, tumekwama na hatuna pa kwenda! Hatuwezi kwenda UN au the Hague, Mzee JK ninasema ni yala yale tu, rais wa kuikomboa nchi yetu anatakiwa aamue kuwakumbatia wananchi kabla ya viongozi wenziwe, lakini anytime tunapata rais ambaye tunajua mapema kuwa nani na nani watakuwa viongozi, tumeingiza wine mpya kwenye chupa ya zamani,



Kuhusu IPP, huku nyumbani tunafahamu kuwa walishakuwa compromise siku nyingi yote hayo ni mbinu za Mengi kujihami asilipishwe madeni!