Zinaa inaua nyota mara 2

1. Nguvu Yako ya asili kuchukuliwa.
2. Kupewa nguvu ya asili tofauti.
Unaposhiriki zinaa Kuna "reaction" hutokea ambapo mtu hufa ghafra na kuzaliwa upya tofauti na yule wa awali.
(Utu to unyama)
Mtu mpya huyu ametokana na asili mbili tofauti kwa mchanganyiko wa damu. Mnapoachana baada ya kuishi kwa mwaka mmoja muunganiko huo bado upo ndio maana ma-ex utakuta wanauana bila sababu.
Ukishiki na watu zaidi ya watatu kwa mwaka mmoja mmoja itafika kipindi asili Yako ya asili (unique) kuisha kabisa na kubaki kava tupu (simu ya mchina )
Kwa nini pisikali nyingi haziolewi tena bali ni kuchezewa na kuachwa sababu ni hii pamoja na mahandsome.
Nyota safi kuchukuliwa na kuachiwa nyota chafu kwa yule anayeanza zinaa kwa mara ya kwanza.
ZINAA NI UCHAFU (taka tiririka).
2. Kupewa nguvu ya asili tofauti.
Unaposhiriki zinaa Kuna "reaction" hutokea ambapo mtu hufa ghafra na kuzaliwa upya tofauti na yule wa awali.
(Utu to unyama)
Mtu mpya huyu ametokana na asili mbili tofauti kwa mchanganyiko wa damu. Mnapoachana baada ya kuishi kwa mwaka mmoja muunganiko huo bado upo ndio maana ma-ex utakuta wanauana bila sababu.
Ukishiki na watu zaidi ya watatu kwa mwaka mmoja mmoja itafika kipindi asili Yako ya asili (unique) kuisha kabisa na kubaki kava tupu (simu ya mchina )
Kwa nini pisikali nyingi haziolewi tena bali ni kuchezewa na kuachwa sababu ni hii pamoja na mahandsome.
Nyota safi kuchukuliwa na kuachiwa nyota chafu kwa yule anayeanza zinaa kwa mara ya kwanza.
ZINAA NI UCHAFU (taka tiririka).