Zinaa inaua nyota mara 2

Nyota ni bahati.Ili ufanikiwe unahitaji vitu vikuu vitatu:1. Bahati (Hii inaletwa na Mungu mwenyewe)2. Akili (Hii inakupa mawazo mbalimbali ya kufanya yatakayo kufanikisha).3. Juhudi (Kufanya jambo fulani mara kwa mara bila kuchoka mpaka lilete matokeo).Katika vitu hivyo vitatu bahati ndio ya muhimu zaidi. Unaweza kuwa na akili na juhudi nyingi lakini ukikosa bahati sahau kufanikiwa.Kuna msemo wawahenga unasema "Ridhiki hutoa Mungu" ila wahenga sijui walikua na akili za namna gani. Kwenye huo msemo kuna bahati inayoletwa na Mungu.Ukiwa hutendi dhambi unakua na bahati. Lakini ukiwa mtenda dhambi sahau kupata bahati.Dhambi maana yake ni kukosa shabaha au kutofikia lengo. Mfano Rahisi Wazia mshale na shabaha. Lengo lako ni kupiga katikati kabisa kwenye alama. Ikiwa mshale wako utapotea njia na kukosa shabaha, unakuwa umekosa. Vivyo hivyo, Mungu aliyetuumba ameweka viwango vyake vikamilifu vya upendo na haki. Tendo, neno, au wazo lolote linaloshindwa kufikia viwango hivyo ni kukosa shabaha (dhambi). Na unapokua umetenda dhambi sasa yaani umeshindwa kuishi kwa kulenga shabaha ya mambo yote ambayo Mungu anataka ufanye ili aweze kuwa kwako nguvu yake hupungua kwako na ndivyo utakavyokosa bahati.Kama bahati inaletwa na Mungu, basi hii itakua ni Neema au Baraka. Unaweza kuomba bahati kwa Mungu akakupatia. Omba bila kuchoka atakupatia.Bahati ya kweli inapatikana kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi pekee.