VIDEO: Mateso wanayopata waafrika Uarabuni hasa nchi za Saudi Arabia na Oman

JUAN MANUEL said:

Ila ikiteswa na ngozi nyeupe inakuwa nongwa kwelikweli.Waafrika wanaouliwa sasa HV huko Afrika kusini,kwa sababu wanaofanya mauaji hayo ni Waafrika weusi,sijasikia mwanasiasa yoyote mweusi wa SA,akipiga kelele,kwa sababu wanajua kinachopelekea hayo,hari ya mbaya ya kiuchumi ya wa Afrika kusini weusi,ni vita ya kugombea rasilimali ajira.lakini mauaji hayo yangefanywa na weupe,kelele zingekuwa nyingi sana.

Black American akimuua Black american ni sawa,hutasikia kelele,lakini Black american akiuliwa na Mweupe,kelele na maandamano kibao,ukweli mchungu ni kwamba,Black Americans wanauliwa sana na wenzao weusi kuriko weupe.





You're so stupid,kuuawa kwa Waafrika huko SA ndiyo iwe justification ya Waafrika kuwa tortured, tormented, abused and humiliated like the way that short video clip portrays? Are you sane?Njia sahihi nawe ufungue thread ya abuses za SA na kwingineko na zitachangiwa kama kawaida, two wrongs don't make any shit right.