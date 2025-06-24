Tundu Antipas Lissu special thread (CHADEMA CHAIRMAN)

💥‼️UJUMBE KUTOKA TUNDU LISSU‼️🔥

@TunduALissu ni kiboko yao madhulmat! Walijua wamemfunga mdomo na watamnyanysa ila alitumia fursa mahakamani na wanasheria wake na alipaza sauti kuhusu uminywaji wa haki zake gerezani sasa madhulmat wamepiga U-Turn 🤣 Yamewashuka shuu!

1. Sasa anaweza kukutana na mawakili faragha ana kwa ana japo katika maofisi yao.

2. Anafanya mazoezi katika uwanja mkubwa wa mpira.

3. Anapata huduma za kiroho. Juzi padre George Mathias Syai alimtembelea japo room kwake lakini amepata huduma ya kiroho.

Na bado mapambano ndo kwanza yameanza! 🔥

Dawa ya madhulmat ni kudai haki 👊🏽 piga tu

Na anasema:

"I demanded it, I got it"

"You don't demand it, you don't get it"

Long live TAL

Simba wa nyikani 🦁

#NoReformsNoElection