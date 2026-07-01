Riwaya: See Me (Nione)

SEE ME



* SEHEMU YA TANO 5/10 ****





Mary akutaka kujiuliza mara mbilimbili akatia kamba juu ya feni huku akiwa amebebanisha kiti juu ya meza ya mbao ya chumbani kwake, akafunga vizuri na kukaza shuka ile ambayo amehakikisha ameifunga vyema, sas akaanza kutengeneza kitanzi akapima na kuona kinatoshea vizuri kwenye shingo yake.



Randy baada ya kukalishwa kwenye kiti akaanza kufanya utaratibu wa kujitoa ila akawa anshindwa kujifungua kutokana na mkanda wa ngozi aliokazwa nao,akaanza kutafuta kitasa ila akashindwa kukifikia maan alibanwa ipasavyo kila akijaribu kushika kitasa alishindwa alizidi kujipa maumivu makali zaidi ya mikono yake..kitu pekee alichofanikiwa kukiona ambacho kingeweza kumsaidia NAIL CUTTER kifaa cha kukukatia kucha kilikuwa mezani huo ndio ulikuwa msaada wake wa pekee ijapokuwa asingeweza kukata mkanda ule kwa kisu kidogo cha kifaa kile, jamaa mweusi akageuka na kumtizama akamshtukiza akitizama mezani na randy kwa haraka akakwepesha macho ila jamaa tayari alikwisha jua akatabasamu na kuacha camera kwani tayari walishamalizana nayo, akasogea mezani na kuchukua kifaa kile na kukirusha rusha huku akimsogelea randy akamkaba shingoni na kumnyanyua toka kwenye kiti akamsukumiza ukutani na kumbana



" Unajaribu kutaka kutoroka". Jamaa akazungumza na kumbana hukutani randy ambaye mikono yake yote miwili ikiwa nyuma

"Randy okoa NAFSI YAKO". Jamaa yule akazungumza kwa sauti ya chini sana huku akimkabidhi randy kikatia kucha na kumlegezea mkanda,Kitendo kilichomshangaza randy kwani mpaka sas haelewi.

" AMIDU mlete huku". Sauti ikasika ya yule jamaa mweupe na jamaa alokuwa amemkwida randy jina lake kumbe alikuwa anaitwa amidu na ndiye aliyeitwa na yule jamaa mweupe, akamkamata randy kwa nguvu na kumkokota mpaka upande wa pili wa kamera na kumpigisha magoti pembezoni mwa yule mwanamke

Kisha Amidu akatoka na kuwa nyuma ya kamera yeye na yule jamaa aliyepasua na kuivunja vunja simu ya randy

"START". jamaa mweupe akazungumz na mara moja akawa mbele ya kamera na bastola ndogo

"MR sOlO bado mpaka sasa hutaki kuhamini mke wako anakufa tizama muuaji wako naanza naye afu mwisho nafata mke wako nakupa lisaa limoja rudisha fomu ya urais mke wako habaki salama,sisi tuna mtandao mkubwa sana popote pale tupo umetuma muuaji tumejua sasa namuua afu atafata mke wako usipotii". Jamaa kazungumza na kumsogelea randy akamshika bega na kuanza kumbinya kwa nguvu huku akimtingisha tingisha hakujua kuwa kwa wakati huo randy ndiyo alikuwa anatumia kujifungua maana mkanda ulikuwa tayari ushalegea na kikatia kucha kile kilikuwa kinafytua kitasa cha mkanda..

Sauti ya maumivu makali na bastola kupaa angani ndiyo vilivyomkuta jamaa yule mweupe alipigwa kikumbo kikali cha taya ya kulia na kufanya bastola yake kuiachia na kushika taya yake ya meno ambayo alihisi imevunjwa tayari randy alikuwa huru, akapiga pigo jengine kwa yule jamaa mweusi aliyekuwa anakuja kwa kasi akijaribu kurusha teke ni ngumi ya uso baada ya jamaa kurusha teke na randy kulikwepa maumivu makali aliyapata kwani pua yake ilivunjwa yani ilipinda tena ilipindia kushoto damu zikamvuja akainama huku akishika pua yake , yule Amidu akaja kwa kasi ya ajabu akarusha ngumi ila randy akaikwepa na kwa haraka sana amidu akamkonyeza na randy akaelewa kuwa alitaka ampige teke la mguu randy akafanya hivyo na jamaa akaenda chini kama mzigo. Jamaa mweupe akataka kuwahi bastola iliyokuwa chini ila hakuamini kama angejikuta akitema damu hii ni baada ya kupigwa ngumi nyengine ya taya na kufanya meno mawili kutoka,

Ngumi za randy zilikuwa nzito kama nyundo ukijumlisha na maumivu ya kusalitiwa na mke wake ndiyo alizidi kuongeza nguvu ya kushambulia maadui zake

" Nani aliyewaambia nitakuja "?. Ndiyo swali lake la kwanza huku akinyoosha bastola kwa yule jamaa mweupe ambaye alimtizma randy huku akiwa aamini kwa kilichotokea akajishika paja lake ili anyanyuke ila akashika ugumu wa kitu akatabasamu kwa kejeli kwani alikuwa na bastola nyengine ile aliyokuwa nayo randy akawaza amzubaishe na kumtandika ya kichwa aliyekuwa mateka wake



"Hahah randy " . Jamaa akazungumza na akacheka kwa dharau huku akitema fundo la damu na kijifuta mdomo wake

Randy akampiga risasi ya mguu yule jamaa aliyevunja simu yake na kufanya jamaa yule kupiga kelele huku akionekan kutia huruma kutokan na maumivu akafytua risasi nyengine ya mguu kwa yule jamaa mweupe na kufanya jamaa ashuke chini na kupiga got moja huku akishika sehemu aliyopigwa risasi ya mguu na kulia kwa uchungu



Akapiga risasi nyengine tena ila chini karibu na mguu wa amidu na hakuna aliyefanikiwa kuona kitendo kile amidu naye akaanza kupiga kelel za uongo kama kwel kaumia sasa wote walikuwa chini

" jina langu nani kawaambia".

"Tuue" yule jamaa mweusi akazungumza na sauti ya risasi ikasikika ukimya ukatulia ni yule jamaa mweusi alosema wauwawe kwa dakika sekunde hizo paji lake la uso lilikuwa tayari na shimo la risasi.



Jamaa mweupe kwa haraka akachomoa bastola na kufyatua risasi kule alipo randy, sauti ya mtu ikasikika akienda chini kama mzigo alikuwa ni amidu ambaye alikwenda kukinga risasi ile ambayo moja kwa moja ikapenya kwenye moyo na kuacha jamaa yule mweupe kutoa macho kwa mshangao akapiga risasi kwa randy tena ila randy akajibanza kwa haraka sana kwenye nguzo kubwa ya jumba lile, jamaa mweupe akutaka kusubiri aliona kifo kipo karibu yake kwa haraka sana huku akichechemea akajitosa dirishani na kutua chini vibaya kitendo kilichopelekea kuvunjika mkono wake risasi zikawa zinamkosa nyuma akafanikiwa kuingia msituni.

Randy akarudi kwa amidu haraka haraka na kumkuta ndyo yupo katika hatua zake za mwisho akampakata mapajani kwani risasi hiyo ilikuwa ni yake maswali mengi yalikuwa kichwani mwake kuwa huyu ni nani

" ka...man.da" .Amidu kazugumza kwa shida sana na kishika mikono ya randy kwa nguvu

" Nime..fanikiwa ku..mju..a baba yako mza...zi" Amidu akazungumza na kufanya randy atoe macho kwa mshangao kwani hakuna anayejua siri ya maisha yake ata mke wake wazazi alitafuta wa mchongo akamuoa

"Ba..ba yan..gu"?

Randy akazunguma na kumtingisha yule jamaa anayefumba macho taratibu na taratibu akakata moto

(AKAFA)



Maswali yakawa mengi kwa randy akabaki pale chini kwa sekunde kadhaa akataka kunyanyuka ila akatizma mifuko ya amidu na kwa haraka akaanza kumsachi na akafanikiwa kukuta funguo pekee iliyokuwa imeandikwa namba 28 juu ya kitako chake cha kushikia akataka kuiacha ila akachukua na kuitia mfukoni akavua glovu zake zilizotapakaa damu na kuzitia mfukoni kisha akamfata yule mwanamke ambaye alishazimia toka risasi ya kwanza inasikika



" uuuh ". Randy akapumua na kumfungua kamba mwanamke yule mnene kidog akamtia begani kisha akafata ile camera na kuchukua memory iliyorekodi tukio zima kwani bado ilikuwa ina rekodi akujiuliza mara mbili zaidi ya kuivunja.

******** *****

" Dada yako bwana ni mjamzito" . Sauti ya daktari ikasikika na kumfanya mfanyakazi wa mary afurai na kuruka ruka

" Ni mzima lakini eeh ". Akauliza kwa upole

" Ndiyo ni mzima ila shingo yake kidogo imeumia mana kamba ilimban kisawa sawa ilikuwa kidogo tu tuseme mengine ila tunashukuru mungu uliwahi mapema na kuomba msaada kwa majirani".

" Asee sijuhi kwanini dada anafanya ivyo dokta chesko".?

" Randy anajua hili?"

" hapana sitomwambia mpka dada mwenyewe akirudi kwenye hali yake"

" aseeh siwezi kukaa kimya kwa jambo hili Nuru". Dokta chesko akazungumza na kumtizama nuru

" wamegombana"

" sifahamu yani maan muda mwingi uwa wana kuwa na raha muda wote na amani sa siwezi jua kusema kweli".



"Okay nisubiri ".

Dokta chesko akazungumza na kuondoka kwenda kumtizama mary



JE NINI KITAENDELEA RANDY ANAKUJA KUMUUA MKE WAKE NA JE AKIJUA NA MIMBA NDO ATAFANYA NINI ATAHISI NI YA YULE MZEE AU ITAKUWAJE NA VIPI KUHUSU BABA MZAZI WA RANDY NI NANI???? NA AMIDU JE????



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