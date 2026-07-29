Nina Bahati ya Kupendwa na Wanyama?

Kuna jambo limekuwa likinitokea kwa muda sasa, na kila ninapolifikiria najiuliza kama ni jambo la kawaida au kuna watu wengine pia wamelipitia.



Ninaishi kwenye apartment ya kupanga. Jirani yangu anafuga mbwa, na cha kushangaza ni kwamba mbwa huyo ameonekana kunizoea sana. Karibu kila usiku ninaporudi kutoka kazini, nikikaribia geti huja mbio kunifuata, huanza kunirukia kwa furaha, na ninapofungua geti hujaribu kuingia ndani ya nyumba yangu. Hata hivyo, kila mara huwa namzuia.



Cha kushangaza zaidi ni kwamba hili si tukio la mara moja. Limekuwa likitokea karibu kila siku.



Baada ya hapo kulitokea tukio lingine. Kulikuwa na paka aliyekuwa amehamia eneo letu. Badala ya kwenda kwenye nyumba nyingine, alianza kuja kulia mbele ya mlango wangu. Kila nilipofungua mlango alijaribu kuingia ndani. Hali hiyo iliendelea kwa takribani siku tatu mfululizo, lakini siku zote nilimzuia kuingia.



Kuna tukio lingine ambalo limenifanya nizidi kujiuliza. Kwenye kibaraza changu huwa naweka viatu. Mara kadhaa nimekuwa nikikuta chura amejificha ndani ya viatu hivyo. Si mara moja tu, limejirudia zaidi ya mara moja.



Sasa nikijumlisha haya yote –mbwa kunizoea sana, paka kutaka kuingia ndani kwangu, na hata vyura kujificha kwenye viatu vyangu–naanza kujiuliza kama haya ni matukio ya kawaida tu, au kuna watu ambao kwa namna fulani wanyama huwazoea zaidi kuliko wengine.



Matukio haya yamenifanya nijiulize kama kweli kuna watu ambao wanyama huwazoea kwa urahisi kuliko wengine, au haya ni matukio ya kawaida tu ambayo yanaweza kumtokea mtu yeyote.



Je, nyinyi mnalitafsiri vipi hili? Ni bahati ya kupendwa na wanyama, ni tabia ya kawaida ya wanyama, au kuna maelezo mengine?