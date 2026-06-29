Kuna ithibati gani ya kuthibitisha leo ni Jumatatu?

Kiuhalisia hakuna uthibitisho wa kisayansi au wa kifizikia kwamba leo ni Jumatatu, kwani jina hili si sheria ya asili kama vile mzunguko wa dunia, bali ni makubaliano tu ya kijamii yaliyoundwa na wanadamu ili kufuatilia muda.Sisi huamini kuwa leo ni Jumatatu kwa sababu jamii nzima inakubali mnyororo mrefu wa uhesabuji wa siku saba ambao haujawahi kukatika kwa maelfu ya miaka, ingawa hakuna mabadiliko yoyote ya kimaumbile au ya nyota yanayoashiria mpito huo.Mfumo huu ulianza zamani sana na ustaarabu wa kale kama wa Wababiloni, na kwa sasa umewekwa kama kiwango rasmi cha kimataifa ili kurahisisha biashara na mawasiliano duniani kote.Katika lugha ya Kiswahili, neno "Jumatatu" lenyewe linatokana na kuhesabu siku tatu tangu kuanza kwa juma la kiasili lililoanzia Jumamosi, jambo linalothibitisha zaidi kuwa majina haya ni mfumo wa hesabu tu uliovumbuliwa na binadamu.Hatimaye, kama watu wote duniani wangeamka kesho na kukubaliana kwa pamoja kuliita siku hiyo Ijumaa, basi mfumo mzima ungebadilika na kuwa Ijumaa, kwa sababu jina la siku linategemea tu utii na imani yetu ya pamoja.