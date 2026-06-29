Kuna ithibati gani ya kuthibitisha leo ni Jumatatu?

Kuna ithibati gani ya kuthibitisha leo ni Jumatatu?

Mshana Jr

Mshana Jr

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Joined
Aug 19, 2012
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Kiuhalisia hakuna uthibitisho wa kisayansi au wa kifizikia kwamba leo ni Jumatatu, kwani jina hili si sheria ya asili kama vile mzunguko wa dunia, bali ni makubaliano tu ya kijamii yaliyoundwa na wanadamu ili kufuatilia muda.

Sisi huamini kuwa leo ni Jumatatu kwa sababu jamii nzima inakubali mnyororo mrefu wa uhesabuji wa siku saba ambao haujawahi kukatika kwa maelfu ya miaka, ingawa hakuna mabadiliko yoyote ya kimaumbile au ya nyota yanayoashiria mpito huo.

Mfumo huu ulianza zamani sana na ustaarabu wa kale kama wa Wababiloni, na kwa sasa umewekwa kama kiwango rasmi cha kimataifa ili kurahisisha biashara na mawasiliano duniani kote.
Katika lugha ya Kiswahili, neno "Jumatatu" lenyewe linatokana na kuhesabu siku tatu tangu kuanza kwa juma la kiasili lililoanzia Jumamosi, jambo linalothibitisha zaidi kuwa majina haya ni mfumo wa hesabu tu uliovumbuliwa na binadamu.
Hatimaye, kama watu wote duniani wangeamka kesho na kukubaliana kwa pamoja kuliita siku hiyo Ijumaa, basi mfumo mzima ungebadilika na kuwa Ijumaa, kwa sababu jina la siku linategemea tu utii na imani yetu ya pamoja.
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Mshana Jr said:
Kiuhalisia hakuna uthibitisho wa kisayansi au wa kifizikia kwamba leo ni Jumatatu, kwani jina hili si sheria ya asili kama vile mzunguko wa dunia, bali ni makubaliano tu ya kijamii yaliyoundwa na wanadamu ili kufuatilia muda.

Sisi huamini kuwa leo ni Jumatatu kwa sababu jamii nzima inakubali mnyororo mrefu wa uhesabuji wa siku saba ambao haujawahi kukatika kwa maelfu ya miaka, ingawa hakuna mabadiliko yoyote ya kimaumbile au ya nyota yanayoashiria mpito huo.

Mfumo huu ulianza zamani sana na ustaarabu wa kale kama wa Wababiloni, na kwa sasa umewekwa kama kiwango rasmi cha kimataifa ili kurahisisha biashara na mawasiliano duniani kote.
Katika lugha ya Kiswahili, neno "Jumatatu" lenyewe linatokana na kuhesabu siku tatu tangu kuanza kwa juma la kiasili lililoanzia Jumamosi, jambo linalothibitisha zaidi kuwa majina haya ni mfumo wa hesabu tu uliovumbuliwa na binadamu.
Hatimaye, kama watu wote duniani wangeamka kesho na kukubaliana kwa pamoja kuliita siku hiyo Ijumaa, basi mfumo mzima ungebadilika na kuwa Ijumaa, kwa sababu jina la siku linategemea tu utii na imani yetu ya pamoja.View attachment 3618021
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ikifika jumatano siku inayofuata tunatakiwa tuseme juma sita inayofuata juma saba
 
900 Itapendeza zaidi said:
ikifika jumatano siku inayofuata tunatakiwa tuseme juma sita inayofuata juma saba
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Sababu ya Majina HayaAlhamisi na Ijumaa: Majina haya yanatokana na lugha ya Kiarabu.
"Alhamisi" ina maana ya siku ya tano (kutoka neno Al-Khamsah), na "Ijumaa" ni siku ya mkusanyiko (Al-Jum'ah).

Jumamosi hadi Jumanne..
Hapa ndipo tunapoanza kuhesabu kwa namba (Mosi = 1, Pili = 2, Tatu = 3, Nne = 4). Ndiyo maana hakuna Jumasita wala Jumasaba, kwani nafasi hizo zimechukuliwa na Alhamisi na Ijumaa.😀
 
ShesRise_1 said:
Si inasemekana mambo ya siku yalianzia huko kwa Mungu hata katika kuumba et kuna siku mpaka alipmzika
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kuna tofauti kubwa kati ya idadi ya siku zilizotumiwa kuumba ulimwengu na majina ya siku tunayotumia kwenye lugha ya Kiswahili leo.

Jinsi Idadi ya Siku Inavyoendana na Kiswahili

Lugha ya Kiswahili ilifuata mtiririko huo wa uumbaji wa siku saba, lakini majina yake yalichanganya utamaduni wa Kiyahudi/Kikristo na lugha ya Kiarabu
 
Mshana Jr said:
kuna tofauti kubwa kati ya idadi ya siku zilizotumiwa kuumba ulimwengu na majina ya siku tunayotumia kwenye lugha ya Kiswahili leo.

Jinsi Idadi ya Siku Inavyoendana na Kiswahili

Lugha ya Kiswahili ilifuata mtiririko huo wa uumbaji wa siku saba, lakini majina yake yalichanganya utamaduni wa Kiyahudi/Kikristo na lugha ya Kiarabu
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Ooh sawa Asantee
 
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