Kili Marathoni Vs NBC Dodoma Marathoni Vs CRDB Marathoni

Je, ipi ni Marathon kubwa zaidi Tanzania? Kilimanjaro Marathon au NBC Dodoma Marathon au CRDB Marathon?



Kwa miaka kadhaa sasa, Tanzania imekuwa na mbio za marathon zinazovutia maelfu ya washiriki kutoka ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa marathon zinazozungumzwa zaidi ni Kilimanjaro Marathon, NBC Dodoma Marathon na CRDB Dar Marathon



Kilimanjaro Marathon

Hufanyika jijini Moshi, mkoani Kilimanjaro, ikiwa na historia ndefu na ushiriki wa wakimbiaji wa kimataifa. Mbio hizi zimechangia kuitangaza Tanzania kupitia utalii, hasa kwa kuhusishwa na Mlima Kilimanjaro, na huwavutia washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Pia huleta mchango mkubwa katika uchumi wa eneo kupitia hoteli, usafiri na biashara nyingine zinazohudumia wageni.



NBC Dodoma Marathon

Hufanyika jijini Dodoma na imekua kwa kasi katika miaka ya karibuni. Mbali na mashindano ya riadha, marathon hii imejikita kwenye shughuli za kijamii kwa kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia sekta ya afya, ikiwemo huduma za afya ya mama na mtoto pamoja na magonjwa mbalimbali kupitia ushirikiano na taasisi za afya. Pia imekuwa ikivutia maelfu ya washiriki kila mwaka.



CRDB Bank Marathon (Dar es Salaam)

Hufanyika jijini Dar es Salaam na ni moja ya marathon zinazokuwa kwa kasi nchini. Mbio hizi zimejikita katika kuhamasisha afya na mazoezi, huku zikiwa na lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia huduma za afya kupitia CRDB Bank Foundation.



Kwa mtazamo wako, ipi ni marathon kubwa zaidi kati ya hizi tatu?



Je, ipi iwe Mfalme wa Marathon zote Tanzania?