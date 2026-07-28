Tuache mawazo potofu kuhusu mbio za marathon zinazoandaliwa sehemu mbalimbali nchini

Naona baada ya NBC Marathon iliyofanyika Dodoma kuna machapisho mengi mitandaoni ya watu wapuuzi wanaopenda kuwaza uovu wakijaribu kuchafua taswira ya mbio hizo na kufanya ionekane kama sehemu ya watu kwenda kufanya ushenzi hasa ufuska. Inasikitisha sana. Ikumbukwe hakuna mkusanyiko wowote mkubwa wakakosekana washenzi kadhaa lakini haina maana kwamba ndo malengo ya tukio hilo. Fikiria kule kwa Babu Samunge watu walienda kupata kikombe watibu ukimwi na magonjwa mengine ya hatari ila bado kuna mafuska yalikuwa yanafanya ngono kama kawaida kulekule kwa babu..!!



Watanzania tuache mawazo potofu kuhusu marathon. Tuko ambao tunaweza kusafiri kutoka Mutukula hadi Mbamba Bay kushiriki Marathon na tusijihusishe na ushenzi wowote. Faida za marathon ni nyingi kuliko ujinga wa watu wachache wanaozitumia Marathon kwenda kufanya ufuska. Vijana wetu wanariadha lazima washiriki hizi mbio kujipatia uzoefu wa kwenda kushindana kimataifa.



Hizo mbio za NBC DODOMA MARATHON zimefanikisha kupatikana pesa zaidi ya Bilioni 1 kwa zitakazotumika kuokoa maisha ya mama na mtoto. Mfano shilingi milioni 200 zilikabidhiwa kwa Taasisi ya Benjamin Mkapa kwa ajili ya kupanua programu ya ufadhili wa wakunga ili kuboresha huduma za afya ya uzazi, Shilingi milioni 200 zilikabidhiwa kwa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI) kwa ajili ya kugharamia upasuaji wa watoto wenye matatizo ya moyo na Shilingi milioni 200 zilikabidhiwa Hospitali ya Benjamin Mkapa kusaidia huduma za upandikizaji wa uloto kwa watoto wenye ugonjwa wa selimundu.