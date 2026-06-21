Unga: Utajiri wa Haraka, Kifo cha Hakika

Hakuna biashara duniani inayoweza kugeuza maisha ya mtu kutoka umaskini wa kutupwa hadi kuwa bilionea ndani ya masaa 24 kama biashara haramu ya dawa za kulevya (Ubwabwa/Unga). Lakini nyuma ya mamilioni hayo ya haraka, kuna mfumo wa kikatili, usaliti wa kiwango cha juu, na kamba za kunyongwa ambazo zimepoteza maisha ya mamia ya vijana wa Kitanzania, hasa kwenye nchi za Asia kama China na Hong Kong. Huu ni mtazamo wa ndani wa jinsi operesheni hii ya giza inavyofanya kazi na jinsi "punda" wanavyolipwa dau lao la kifo.



JINSI OPERESHENI NA MALIPO YANAVYOFANYIKA:

Hisabati za Kichaa (The Value Markup): Sababu inayofanya vijana wajilipue na kucheza kamari na maisha yao ni faida kubwa isiyo ya kawaida. Mzigo wa unga (kama Heroin) ukinunuliwa kutoka nchi zinazozalisha kwa bei ya chini, thamani yake inapanda mara 50 hadi 100 zaidi pindi unavyovuka mipaka na kuingia kwenye masoko makubwa ya walaji kule Asia au Ulaya. Kilo moja ya unga ina uwezo wa kusomesha vizazi vitatu vya familia, na hii ndio sumu inayopofusha akili za punda wasione hatari mbele yao.



Mkataba na Mfumo wa Malipo wa "Punda": Punda (trafficker) halipwi mabilioni yake yote kabla ya safari. Akishakubali kubeba mzigo—iwe kwa kuumeza tumboni kama kete au kuuficha kwenye mabegi yenye "double bottom"—mabosi humpa kiasi kidogo tu cha kianzio (down payment), mara nyingi kati ya milion 3 hadi milion 8 . Pesa hii inakuwa ya maandalizi ya pasipoti, viza, na nauli ya ndege. Malipo makubwa (hadi milion 20 mpaka 30 au hata 40, kulingana na ukubwa wa mzigo) yanatunzwa na bosi. Yanalipwa baada ya mzigo kufika salama nchi husika na kukabidhiwa kwa "mpokeaji." Pesa hii haipiti kwenye mabenki ya kawaida; inalipwa kwa kificho kupitia mifumo kama Hawala au kutupwa kwa siri kwenye akaunti za ndugu zao zilizopo nyumbani kupitia mawakala wa chini kwa chini ili isionekane na mamlaka za kodi.



Mtego wa Kikatili wa Kateli: Hii ni siri ya kinyama sana ya mabosi wa unga. Punda anapobeba kete kwenye ndege, hajui kuwa kwenye ndege hiyo hiyo kuna punda wengine watatu au wanne. Makateli wanajua fika kuwa viwanja vya ndege vya nchi kama China vina ulinzi wa satelaiti na mbwa wa kunusa wa hatari. Hivyo, bosi mwenyewe anavujisha taarifa za siri kwa polisi wa uwanja wa ndege ili punda mmoja (mwenye mzigo mdogo au asiye na uzoefu) akamatwe makusudi kama chambo (diversion). Polisi na vyombo vya habari wanapokimbilia kumkamata na kumshughulikia huyo chambo mmoja, wale punda wengine watatu wenye mizigo mikubwa wanapita upande wa pili kiulaini bila kukaguliwa.



Ukuta wa China na Kamba ya Kunyongwa: Nchi za Asia, hasa China, zina sheria kali zaidi duniani dhidi ya dawa za kulevya. Ukikamatwa na kiwango kinachozidi gramu 50 tu za Heroin au Cocaine, adhabu yako kisheria haina mjadala wala rufaa—ni Kifo kwa kunyongwa au kupigwa risasi. Katika muongo mmoja uliopita, makumi ya vijana wa Kitanzania walikamatwa kwenye viwanja vya ndege vya Guangzhou na Beijing baada ya mashine za X-ray kuonyesha kete zilizopo tumboni mwao. Wengi wao walimaliza safari zao kwa kunyongwa kwenye magereza ya giza ya kigeni, huku miili yao ikiteketezwa kwa moto bila hata ndugu zao kupata nafasi ya kuwazika nyumbani.



Biashara ya dawa za kulevya ni kama kamari ya giza; mabosi wanabaki salama kwenye majumba yao ya kifahari hapa nchini wakinywa mvinyo, wakati vijana masikini wanageuzwa chambo na kulipia tamaa ya utajiri wa haraka kwa kutumia maisha yao wenyewe.