Unataka au hutaki? 🫣



Aliuliza hivi, Darling, itawezekana kweli huu siku upite hivi? 😉



Mi nikamwambia, Eeh, itawezekana Yes, wewe usijali, lala na utulie



Heh... gafla bin vuu, mkono wake nikausikia unapapasa kifua taratibu Nikamwambia, Hapana, nasikia kizunguzungu, nasikia kama homa hivi(sitaki nataka)



Akaamka taratibu, akachukua tauro, akaloweka kwenye maji, akaanza kunikanda kwenye paji la uso, akashuka mpaka kifuani, ananikanda taratibu😊



Kumbuka hapo tulikubaliana kua je inawezekana😆



Basi bhana, sijui hata ilikuaje



Kulikua na moment fulani hivi👌



Alikua ananukia perfume fulani, anadai ni mwaka wa kumi na tano hajabadilisha



Nikasema, Weee... inanukia balaa



Basi bhana... Bluetooth connected 💋



Bonge la moment, issue ikawa deep



Basi bhana, si nikashtuka



La haulaaa! Kumbe ni ndoto bhana, nilikua naota🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



Ila ukiachana na hiyo ndoto yangu...



Hivi wewe ulishawahi kua na bebe, time ya jigijigi ukawa sitaki nataka, au yeye akawa sitaki nataka?



Vipi, jigijigi iliyokua na kamchezo sitaki nataka, unaona vibe lake lipo je?



Thank you JF tutakuna next time 🫂

ShesRise_1 🤚