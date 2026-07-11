Naomba msaada nipo serious

SweetyCandy
JF-Expert Member
- Sep 17, 2022
- 4,993
- 9,406
Wadau wa jf naare??
Sasa mimi napenda sana pangani , ila nasikia pangani uwizard umezidi sana,..
Lengo langu la hii post nilikuwa naombeni jamani mtu serious sana tukiacha watani wa humu,,nilikuwa namtafuta mtu mwenyeweji wa kule anipe ushirikiano mzuri wa kuifahamu pangani na sehemu zake.
Siendi kuloga hapana nimeokoka kitamboo.
Asanteni
Sasa mimi napenda sana pangani , ila nasikia pangani uwizard umezidi sana,..
Lengo langu la hii post nilikuwa naombeni jamani mtu serious sana tukiacha watani wa humu,,nilikuwa namtafuta mtu mwenyeweji wa kule anipe ushirikiano mzuri wa kuifahamu pangani na sehemu zake.
Siendi kuloga hapana nimeokoka kitamboo.
Asanteni