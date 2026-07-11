Naomba msaada nipo serious

Acha masihara tuje kwenye uhasilia hatujuani tunataniaga tu siku ziende nilikuwa napenda sana kampani yako sana why inanisaidia kusonga mbele hata ukiwa na mawazo mengi .Juzi kati sasa nilipatwa na shida kaka yangu alipata shida . Just imagine ungekuwa mpenzi kweli.Ulikaa kimya yaani wote humu hawakuwa na msaada hadi nawewe hii ili niuma sana .Ndioo maana sioni hata umuhimu wakutaniania nawe .Unaringaga sijui unanini speshoo