Wadau naomba recommendation ya model nzuri ya laptop ya mtumba ndani ya 800K–1M

Digital Ticha
Senior Member
- Jun 16, 2023
- 158
- 220
Wakuu, naomba msaada wa ushauri na connection za laptop nzuri yenye specs za kufanya kazi nzito kidogo kama programming, video editing, gaming, 3D rendering na data analysis.
Napendelea zaidi brand za Dell au HP, zikikosekana naweza pia kuangalia Lenovo. Sina sababu ya kitaalamu sana kuchagua hizo brand, ila nasikia Dell ni ngumu/durable na HP vipuri vyake vinapatikana kirahisi.
Bajeti yangu ni around 800k – 1M TZS.
Specs ninazotafuta:
Processor yenye nguvu kama Intel Core i7/i9 au AMD Ryzen 7/9
RAM angalau 16GB (32GB itakuwa bonus kubwa)
Dedicated Graphics Card yenye minimum 4GB VRAM, preferably NVIDIA GeForce RTX series
Storage SSD
Battery na cooling nzuri.
Kama kuna mtu anajua ana recommendation ya model nzuri ndani ya hiyo budget, naomba anisaidie ushauri hapa.
Asanteni 🙏
Aione pia Mwl.RCT @BabaRhobi K11 Drone Camera ukuwi
snipa h120
Napendelea zaidi brand za Dell au HP, zikikosekana naweza pia kuangalia Lenovo. Sina sababu ya kitaalamu sana kuchagua hizo brand, ila nasikia Dell ni ngumu/durable na HP vipuri vyake vinapatikana kirahisi.
Bajeti yangu ni around 800k – 1M TZS.
Specs ninazotafuta:
Processor yenye nguvu kama Intel Core i7/i9 au AMD Ryzen 7/9
RAM angalau 16GB (32GB itakuwa bonus kubwa)
Dedicated Graphics Card yenye minimum 4GB VRAM, preferably NVIDIA GeForce RTX series
Storage SSD
Battery na cooling nzuri.
Kama kuna mtu anajua ana recommendation ya model nzuri ndani ya hiyo budget, naomba anisaidie ushauri hapa.
Asanteni 🙏
Aione pia Mwl.RCT @BabaRhobi K11 Drone Camera ukuwi
snipa h120