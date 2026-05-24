Wadau naomba recommendation ya model nzuri ya laptop ya mtumba ndani ya 800K–1M

Kwa hio budget na dedicated graphics at most maybe unaweza pata machine yenye rtx 3050, sema nayo inabidi utafute Sana.



Brand ya laptop isikusumbue, brand zote wana laptop Vimeo na nzuri,



Ideal tafuta machine za Intel lunar lake, decent perfomance, Haina dedicated GPU ila GPU ya ndani ni level ya rtx 3050, inakaa na chaji Sana, umeme inakula kidogo so hata cooling itakua nzuri by default. KAZI zako za juu inapiga bila shida. Upatikanaji wake ni kuagizishia nje around $350 time to time eBay zinatokea.



Alternative ni Ryzen zenye Radeon 780/760 na 680 hizi GPU yake haifiki level za rtx ni kama GTX 1050-1650 sema CPU uhakika nzuri, itakaa na chaji na KAZI zako inafanya. Hizi utazpata hapa soko la ndani.