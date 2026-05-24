Wadau naomba recommendation ya model nzuri ya laptop ya mtumba ndani ya 800K–1M

Wadau naomba recommendation ya model nzuri ya laptop ya mtumba ndani ya 800K–1M

D

Digital Ticha

Senior Member
Joined
Jun 16, 2023
Posts
158
Reaction score
220
Wakuu, naomba msaada wa ushauri na connection za laptop nzuri yenye specs za kufanya kazi nzito kidogo kama programming, video editing, gaming, 3D rendering na data analysis.

Napendelea zaidi brand za Dell au HP, zikikosekana naweza pia kuangalia Lenovo. Sina sababu ya kitaalamu sana kuchagua hizo brand, ila nasikia Dell ni ngumu/durable na HP vipuri vyake vinapatikana kirahisi.

Bajeti yangu ni around 800k – 1M TZS.


Specs ninazotafuta:

Processor yenye nguvu kama Intel Core i7/i9 au AMD Ryzen 7/9
RAM angalau 16GB (32GB itakuwa bonus kubwa)

Dedicated Graphics Card yenye minimum 4GB VRAM, preferably NVIDIA GeForce RTX series

Storage SSD

Battery na cooling nzuri.

Kama kuna mtu anajua ana recommendation ya model nzuri ndani ya hiyo budget, naomba anisaidie ushauri hapa.

Asanteni 🙏

Aione pia Mwl.RCT @BabaRhobi K11 Drone Camera ukuwi
snipa h120
 
Digital Ticha said:
Wakuu, naomba msaada wa ushauri na connection za laptop nzuri yenye specs za kufanya kazi nzito kidogo kama programming, video editing, gaming, 3D rendering na data analysis.

Napendelea zaidi brand za Dell au HP, zikikosekana naweza pia kuangalia Lenovo. Sina sababu ya kitaalamu sana kuchagua hizo brand, ila nasikia Dell ni ngumu/durable na HP vipuri vyake vinapatikana kirahisi.

Bajeti yangu ni around 800k – 1M TZS.


Specs ninazotafuta:

Processor yenye nguvu kama Intel Core i7/i9 au AMD Ryzen 7/9
RAM angalau 16GB (32GB itakuwa bonus kubwa)

Dedicated Graphics Card yenye minimum 4GB VRAM, preferably NVIDIA GeForce RTX series

Storage SSD

Battery na cooling nzuri.

Kama kuna mtu anajua ana recommendation ya model nzuri ndani ya hiyo budget, naomba anisaidie ushauri hapa.

Asanteni 🙏

Aione pia Mwl.RCT @BabaRhobi K11 Drone Camera ukuwi
snipa h120
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Kwa hio budget na dedicated graphics at most maybe unaweza pata machine yenye rtx 3050, sema nayo inabidi utafute Sana.

Brand ya laptop isikusumbue, brand zote wana laptop Vimeo na nzuri,

Ideal tafuta machine za Intel lunar lake, decent perfomance, Haina dedicated GPU ila GPU ya ndani ni level ya rtx 3050, inakaa na chaji Sana, umeme inakula kidogo so hata cooling itakua nzuri by default. KAZI zako za juu inapiga bila shida. Upatikanaji wake ni kuagizishia nje around $350 time to time eBay zinatokea.

Alternative ni Ryzen zenye Radeon 780/760 na 680 hizi GPU yake haifiki level za rtx ni kama GTX 1050-1650 sema CPU uhakika nzuri, itakaa na chaji na KAZI zako inafanya. Hizi utazpata hapa soko la ndani.
 
Chief-Mkwawa said:
Kwa hio budget na dedicated graphics at most maybe unaweza pata machine yenye rtx 3050, sema nayo inabidi utafute Sana.

Brand ya laptop isikusumbue, brand zote wana laptop Vimeo na nzuri,

Ideal tafuta machine za Intel lunar lake, decent perfomance, Haina dedicated GPU ila GPU ya ndani ni level ya rtx 3050, inakaa na chaji Sana, umeme inakula kidogo so hata cooling itakua nzuri by default. KAZI zako za juu inapiga bila shida. Upatikanaji wake ni kuagizishia nje around $350 time to time eBay zinatokea.

Alternative ni Ryzen zenye Radeon 780/760 na 680 hizi GPU yake haifiki level za rtx ni kama GTX 1050-1650 sema CPU uhakika nzuri, itakaa na chaji na KAZI zako inafanya. Hizi utazpata hapa soko la ndani.
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Model zipi ni rahisi kupata madukani itayonifaa?
 
Chief-Mkwawa said:
Kwa hio budget na dedicated graphics at most maybe unaweza pata machine yenye rtx 3050, sema nayo inabidi utafute Sana.

Brand ya laptop isikusumbue, brand zote wana laptop Vimeo na nzuri,

Ideal tafuta machine za Intel lunar lake, decent perfomance, Haina dedicated GPU ila GPU ya ndani ni level ya rtx 3050, inakaa na chaji Sana, umeme inakula kidogo so hata cooling itakua nzuri by default. KAZI zako za juu inapiga bila shida. Upatikanaji wake ni kuagizishia nje around $350 time to time eBay zinatokea.

Alternative ni Ryzen zenye Radeon 780/760 na 680 hizi GPU yake haifiki level za rtx ni kama GTX 1050-1650 sema CPU uhakika nzuri, itakaa na chaji na KAZI zako inafanya. Hizi utazpata hapa soko la ndani.
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Achukue

Lenovo ThinkPad T480 Core I5 8th Gen 16GB RAM 256GB SSD 14″ Windows 11 Pro Laptop.
 
Digital Ticha said:
Model zipi ni rahisi kupata madukani itayonifaa?
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Kwa Ryzen HP 845 G10 naona inatembea Sana mtaani mara kwa mara inapostiwa insta na FB.

Ila kuwa makini AMD CPU zao siku hizi zina mislead Sana

Inaweza kuwa Ryzen 5 7520U, 7530U ama 7540U zinazoishiwa na 20 ama 30 hazina issue ni CPU za zamani wamezi rebrand Tu zionekane mpya, zinazoishiwa na 35, 40 ama 45 ndio zenyewe mpya zenye GPU nzuri ya ndani.
 
kwa bajeti yako unapata mtumba ya rtx 2060 vram 8gb unafanya kazi zakozote kama ni gamer kama mimi utakula sana maisha mpwa

atleast iwe core i7 gen 12 au zaidi
 
Kikubwa Pumzi said:
Achukue

Lenovo ThinkPad T480 Core I5 8th Gen 16GB RAM 256GB SSD 14″ Windows 11 Pro Laptop.
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Hii PC ni roho ya paka. Lenovo walituliza akili saana hapa. Hii uhakika wa kukaa nayo 5+ years ni mkubwa.

Kwa bajeti yake hiyo nashauri aende na HP ELITEBOOK 840
 
Digital Ticha said:
Wakuu, naomba msaada wa ushauri na connection za laptop nzuri yenye specs za kufanya kazi nzito kidogo kama programming, video editing, gaming, 3D rendering na data analysis.

Napendelea zaidi brand za Dell au HP, zikikosekana naweza pia kuangalia Lenovo. Sina sababu ya kitaalamu sana kuchagua hizo brand, ila nasikia Dell ni ngumu/durable na HP vipuri vyake vinapatikana kirahisi.

Bajeti yangu ni around 800k – 1M TZS.


Specs ninazotafuta:

Processor yenye nguvu kama Intel Core i7/i9 au AMD Ryzen 7/9
RAM angalau 16GB (32GB itakuwa bonus kubwa)

Dedicated Graphics Card yenye minimum 4GB VRAM, preferably NVIDIA GeForce RTX series

Storage SSD

Battery na cooling nzuri.

Kama kuna mtu anajua ana recommendation ya model nzuri ndani ya hiyo budget, naomba anisaidie ushauri hapa.

Asanteni 🙏

Aione pia Mwl.RCT @BabaRhobi K11 Drone Camera ukuwi
snipa h120
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kama ujapata bado nicheki 0627796644 nina hp pavilion gaming pc gtx 1650 vram 4gb core core i7 gen 9
ram 16
ssd Tb1
 
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