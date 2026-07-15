Kwa mwezi nifanye mapenzi mara ngapi?

Umeeleza siyo mkeo?Wewe dobeka tu kama umetumwa na kijiji na unasumbuliwa na usongo/upwiruruko.Ukipata majukumu ya kifamilia ndiyo utajua kila ugomvi siyo wa mume/mke kutoka nje/usaliti.Nyakati zingine hukaa hadi miezi kwa pressures za maisha hadi kufikia mmoja kuomba kwa lazima.Pigaaaa...muda ni huu!