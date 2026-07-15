Kwa mwezi nifanye mapenzi mara ngapi?

Baba mtakatifu91
JF-Expert Member
- Apr 25, 2026
- 2,397
- 4,589
Shikamoni wakubwa.............
.leo tena mnaobeti mpeni England uhakika.
Sasa nimekuja na swali dogo ivi kiafya nichakate mbususu mara ngapi kwa mwezi?
Nimeona nilete huu huzi maana kuna binti kwa sasa tunaenda wiki ya tatu tunakulana ila jana nilianza kuwa na hali ya kukinai, Yaani simtamani tena kumkula.
Hii inasababishwa na nini?
.leo tena mnaobeti mpeni England uhakika.
Sasa nimekuja na swali dogo ivi kiafya nichakate mbususu mara ngapi kwa mwezi?
Nimeona nilete huu huzi maana kuna binti kwa sasa tunaenda wiki ya tatu tunakulana ila jana nilianza kuwa na hali ya kukinai, Yaani simtamani tena kumkula.
Hii inasababishwa na nini?