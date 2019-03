Jifunze TENSES hapa

Ufafanuzi

Habari wakuu ! Natumaini wote ni wazima wa afya , kwa upande wangu niko poa . Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu .huelezea wakati au muda tendo linafanyika , lilifanyika au litafanyika .Katika kiingereza kuna tenses ( nyakati ) kuu tatu , ambazo ni :The present tense ( wakati uliopo)The past tense ( wakati uliopita )The future tense ( wakati ujao )Na kila tense imegawanyika katika sehemu kuu nne ambazo : simple , continous , perfect na continous perfect.Wakati uliopoSimple present tense. Present continous tense. Present perfect tense. Present perfect continuous tense2.Wakati uliopitaSimple past tensePast continuous tenseIII. Past perfect tenseIV. Past perfect continuous tenseWakati ujaoSimple future tenseFuture continuous tenseFuture perfect tenseFuture perfect continuous tenseLeo tuanze na "simple present tense "huu ni wakati ambao unaonyesha vitendo ambavyo vinafanyika kila siku au vya mazoea. Vitenzi ( verbs ) ambavyo vinatumikakatika wakati huu havibadiliki isipokuwa katika nafsi ya tatu umoja .Nafsi ya kwanza :( mimi )Nafsi ya pili :( wewe )Nafsi ya tatu :( yeyeWINGINafsi ya kwanza :( sisi )Nafsi ya pili :( ninyi )Nafsi ya tatu :( wao )I sing songs = > huwa naimba nyimboYou sing songs = > huwa unaimbanyimboHe sings songs = > huwa anaimba nyimboShe sings songs = > huwa anaimba nyimboIt sings songs = > huwa anaimba nyimboWe sing songs = > huwa tunaimba nyimboYou sing nyimbo = > huwa mnaimba nyimboThey sing songs = > huwa wanaimba nyimbo#Kwa nafsi ya tatu umoja , hapanazungumzia : (na) ambapo hawa vitenzi vyao vinabadilika vinakuwa vinaongezewa S , ES au IES .Mfano : take / takes , do / does / fry / fries .Vitenzi ( verbs ) vingi huwa vinaongezewa " S " tu . Mfano : Seem / seems , look / looks , take / takes .Kwa vitenzi ambavyo vinaishia na O huwa tunaongezea - ES . Mfano : Go / goes / , do / does , veto / vetoes ) .Kwa vitenzi ( verbs ) ambavyo vinaishia na - S , - Z , - CH , -SH na - X , hapa huwa tunaongezea " ES " . Mfano : Punch / puches , wash / washes , kiss / kisses , fizz / fizzes , mix / mixes )Kwa vitenzi ( verbs ) ambavyo vinaishia na sauti ya konsonant alafu mbele zimeishia na - Y huwa tunatoa Y alafu tunaongezaIES , Mfano : ( Hurry/ hurries , Clarify / clarifies )Ila kwa vitenzi ambavyo vimeishia sauti ya irabu ( vowel ) huwa tunaongeza " S " tu mbele . Mfano : ( Play / plays , enjoy / enjoys ): Kanuni zote za hapo juu zinatumika katika nafsi ya tatu umoja tu ( He , she na It ) .Kwa nafsi zingine zote vitenzi huwa havibadiliki .1. Kwa sentensi za kukubali / chanya :SUBJECT + MAIN VERBI wake up at 6 AM( Huwa naamka saa 12 asubuhi )You wake up at 6 AM( Huwa unaamka saa 12 asubuhi )He wakes up at 6 AM( Huwa anaamka saa 12 asubuhi )She wakes up at 6 AM( Huwa anaamka saa 12 asubuhi )2. Kwa sentensi za kukanushaSUBJECT + DOESN'T/ DON'T + MAIN VERBDOESN'T - inatumika kwa nafsi ya tatu umoja , yani He, she na It .DON'T - inatumika kwa nafsiKUMBUKA : Unapotumia DON'T au DOESN'T basi kitenzi kikuu ( main verb ) kinakuwa hakibadiliki ( infinitive ) .Pia :Does not = Doesn'tDo not = Don'tKUMBUKA : Unapotumia DON'T au DOES basi kitenzi kikuu ( main verb ) kinakuwa hakibadiliki ( infinitive ) .-I do not wake up at 6 AM( Huwa siamki saa 12 asubuhi )-You don't wake up at 6 AM( Huwa hauamki saa 12 asubuhi )-He does not wake up at 6 AM( Huwa haamki saa 12 asubuhi )-She doesn't wake up at 6 AM( Huwa haamki saa 12 asubuhi )- It does not wake up at 6 AM( Huwa haamki saa 12 asubuhi )- We do not wake up at 6 AM( Huwa hatuamki saa 12 asubuhi )They don't wake up at 6 AM( Huwa hawaamki saa 12 asubuhi)3. Sentensi za kuuliza maswaliDO / DOES + SUBJECT + MAIN VERBDo you live here ?( Je unaishi hapa ? )Does he like this t-shirt ?( Je anaipenda fulana hii ? )Jinsi ya kujibu-Yes I do .-Yes he does .-Yes she does .She loves her mother( anampenda mama yake )He eats banana( Hula ndizi )I drive a car( ninaendesha gari )You like this movie( unaipenda muvi hii )They hate us( wanatuchikia )Kwa leo tuishie hapa....tutaendelea .