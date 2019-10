Hivi karibuni naongeza idadi ya single mothers mtaani

Pole sana mkuu Devion huyo mdada mpaka na mi kanichefua angekuwa karibu na makofi angekula(kama unayoyasema ni kweli lakini)



mwanzoni nilivyoona heading nilijaa sumu kukuelekea kuja kusoma nikanyweaaaa



pole sana mkuu achana naye endelea na Maisha yako,umemsihi sana kuhusu huyo mtoto ajaye ila anajifanya kichwa maji,let her be hata akiitoa haatia ni yake mwenyewe wewe umefanya part yako na naamini Mungu anathamini jitihada zako za kutoka kuuokoa uhai wa kiumbe kishicho na hatia



Tulia zako utampata tu ambaye mtaelewana na kuyajenga



One thing and my take tou you Usimwadhibu mwanamke mpya utakayepata kwa ajili ya ushenzi wa huyu wa sasa,maana watu waliotendwa hawachelewagi sitokaa nipende tena,hiyo sio fair aliyekukosea ni mwingine unapoenda kumtreat mwingine kutokana na hasira zako kwa liyepita sio saw hata kidogo,kila mmoja ana akili na utu wake,ukimpata mwingine mtreat kwa kadri unayoweza uyafurahie Maisha,usiache huyu kichwa maji wa sasa adetermine mahusiano yako yajayo



Asante