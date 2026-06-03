Hadaa ya Mihimili ya Serikali

Naona swali limekuwa gumu kujibika kwa sababu Katiba yetu haisemi maneno hayo isipokuwa Ibara ya 4(1-3) inasema Shughuli zote za Jamhuri ya Muungano zitatekelezwa na kudhibitiwa na mihimili hiyo kwa pande mbili za Muungano.



Hoja ya msingi hapa ni kujiuliza Serikali ambayo ina Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Inaongozwa na nani? Bila shaka jibu ni Rais wa Jamhuri, kisha ukienda kwanye Mhimili wa Serikali pia kiongozi wake ni rais.



Kwa hiyo, ile dhana ya kwamba Serikali ina mihimili mitatu inayojitawala ni dhana Potoshi kwa sababu neno Mihimili ni sawa na kusema MATAWI ya Serikali, na matawi haya hayapo huru kwa sababu yote yapo chini ya Mamlaka ya rais.



Huwezi kuwa na Bunge huru ikiwa rais na mawaziri wake ni sehemu ya Bunge, na huwezi kuwa na Mahakama huru ikiwa majaji wa Mahakama ni wateule wa rais. Huu ni muundo nadhani wa Kiingereza ambao Serikali yao Kifalme yenye mihimili mitatu chini ya Ufalme huo.



Tanzania ni nchi huru inayofuata misingi ya Utawala wa Kidemokrasia, hatuwezi kuwa na rais sawa na Mfalme. Hii ndio sababu ilonifanya niweke mjadala huu hapa kwenu kuujadili kwa kina kama kweli tunataka suluhisho la kudumu aidha kwa kuchukua muundo wa Marekani ambao Serikali kwao ni KATIBA ya nchi. Na wameipa Mamlaka kamili mihimili hii KUSIMAMIANA.



Bunge lao lina Wajumbe walochguliwa Ubunge na UMaseneta chini ya Uongozi wa Spika, mamlaka yake ni kutunga Sheria na kuisimamia Serikali. Hakuna mtumishi yeyote wa Serikali ndani ya Bunge lao.



Mhimili wa Serikali inaongozwa na rais ikiwajibika katika kutekeleza Sheria. Hakuna Mbunge yeyote ndani ya mhimili wa Serikali. Na Mahakama yao ikiongozwa na jaji mkuu mamlaka yake ni Kusimamia haki na kutafsiri Sheria za Bunge na Katiba. Hakuna mwakilishi wa Wananchi Bungeni wala mtumishi wa Serikali ndani yake. Ndio maama Mihimili yote hii ni HURU yenye Mamlaka kamili sawa (co-equal) hakuna alo juu ya mwenzako ili kudhibiti viongozi kulewa madaraka.



Haya miye nakaa pembeni nawaachia mjadala.. Samahani kama kuna makosa ya Kiuandishi