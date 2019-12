Zitto Kabwe na wapinzani wote, kwanini mnapiga tu kelele kuhusu udikteta bila kuchukua hatua zozote? Isn't it a nuisance? Je, 2020 ni CCM pekee?

Zitto said: Tanzania imetimiza Hatua 8 za kujenga Utawala wa Kidikteta?



Licha ushahidi wa wazi wa kusigina Katiba, vyama vya Upinzani hatuchukui hatua yeyote dhidi ya Rais Magufuli licha ya Katiba kutoa nafasi hiyo kwa mujibu wa Ibara ya 46A ya Katiba - kumshtaki Bungeni. Utadhani tumepigwa ganzi au tumesomewa kile Watu wa Ujiji huita Surat Zubaa!



Watanzania watavumilia kuishi kwenye nchi ya kidikteta inayokandamiza Uhuru wa watu? Tusubiri tuone



Zitto Kabwe



Hoja ya Udikteta wa Magufuli: Tundu Lissu isn't Right. Haupingwi kwa kupaza sauti kupiga tu Kelele! Wanabodi, Declaration of Interest, mimi Paskali, sio mwanachama, mshabiki au mfuasi wa chama chochote cha siasa, bali hoja zangu zote hutanguliza mbele maslahi ya taifa kwa kuzitoa truthfully, with objectivity, impartiality na balance. Kwa vile watu humu wana vyama vyao na viongozi wao ambao...

certiorari , an order by a higher court directing a lower court to send the record in a given case for review;

, an order by a higher court directing a lower court to send the record in a given case for review; mandamus , an order issued by a higher court to compel or to direct a lower court or a government officer to perform mandatory duties correctly;

, an order issued by a higher court to compel or to direct a lower court or a government officer to perform mandatory duties correctly; prohibition, directing a subordinate to stop doing something the law prohibits;

habeas corpus , demands that a prisoner be taken before the court to determine whether there is lawful authority to detain the person;

, demands that a prisoner be taken before the court to determine whether there is lawful authority to detain the person; quo warranto , requiring a person to show by what authority they exercise a power.

, requiring a person to show they exercise a power. procedendo, to send a case from an appellate court to a lower court with an order to proceed to judgment) mtanisamehe sizijui Kiswahili chake.

Wanabodi,Japo bandiko hili liko addressed kwa Mhe. Zitto, lakini hoja zake ni kwa Wapinzani wote, namuelekezea Zitto Kabwe kwa sababu kwa maoni yangu ndio mpinzani pekee kwa sasa anayeweza kusimama na rais Magufuli 2020, na Magufuli akahisi kijoto joto japo kwa mbali.Ni kwa muda mrefu kumekuwa kukitolewa hoja za udikiteta wa rais Magufuli. Kama watu wale wale, wanatoa hoja zile zile miaka nenda miaka rudi bila kuchukua hatua zozote, then kuendelea kutumia hoja hizo ni kupiga tuu kelele, na kiukweli kabisa kelele zikizidi, zinageika a nuisances.Swali ni hiliSwali kwa Zitto Kabwe na Wapinzani Wengine: Hoja ya Udikiteta wa Rais Magufuli, Kwa Nini Wewe Zitto na Wapinzani Mnapiga Tuu Kelele Bila Kuchukia Hatua Yoyoye?. Kelele zikizidi Zinageuka Nuisances, Jee Kelele Hizi za Udikiteta wa Rais Magufuli hivi sasa Isn't it a Nuisance?. Kama Upinzani Wenyewe wa Tanzania Ndio Upinzani Huu Ambao Umeishiwa Kabisa Hoja za Msingi!, Jee Tukisema Uchaguzi wa 2020 ni CCM Pekee?, Tutakuwa Tunawakatisha Tamaa Wapinzani? au Tunawaandaa Watanzania kupokea Ukweli Mchungu kuwa Tanzania Hatuna Kabisa Upinzani wa Maana?.Bandiko hili linafuatia hoja ya Zitto kwenye bandiko hili https://www.jamiiforums.com/threads/tanzania-imetimiza-hatua-8-za-kujenga-utawala-wa-kidikteta.1635231/ Mhe. Zitto, with due respect, kitendo cha kurudia rudia kauli hii ya Magufuli ni dikiteta bila kuchukua hatua zozote, nazo ni kelele tuu.Watanzania wa sasa hawataki kelele, wanataka matendo. Kesho ni uchaguzi wa serikali za mitaa, mnatakiwa mje kwa wananchi mtuambie mmefanya nini au mtafanya nini ili mchaguliwe na sio hizi kelele za udikiteta!.Naomba kukukumbusha siku ile tulipokutana pale Karimjee, nilikushauri nini kuhusu hii hoja ya Udikiteta ?. Jikumbushe.Watu wa mwanzo kuupinga udikiteta ni Chadema kwa kuanzisha Ukuta, na mtu wa mwanzo very vocal kuhusu udikiteta, nilitoa ushauri muhimu kwa Lissu kuhusu huu udikiteta, hivyo nakushauri Mhe. Zitto, niliisha kushauri kitu cha kufanya, na hapa kwa faida ya wengi, nashauri tena.Kwa msio jua, udikiteta sio hoja ya kisiasa, ni hoja ya kisheria, matatizo ya kisiasa, yanahitaji ufumbuzi wa kisiasa na matatizo ya kisheria, yanahitaji ufumbuzi wa kisheria.Udikiteta unapingwa kwa njia moja tuu, Court Review kupitia Mamlaka ya Mahakama Kuu kutoa kitu kinachoitwa Prerogative orders ziko 6, ila maarufu zaidi ni 3. (Hivyo Lisu kama mwanasheria mbobezi, Mwenyekiti wa TLS na Mwanasheria Mkuu wa Chadema alipaswa kwanza kutumia the legal local remedies available, kwanza kuuthibitisha huo udikiteta, zikishindikana ndipo sauti zipazwe ili kusaidiwa na jumuiya ya kimataifa.Tukisema Tanzania hatuna kabisa any serious and credible opposition, viongozi wote wa upinzani mliopo ni wababaishaji tuu, na vyama vyote vya upinzani ni vyama vya upinzani uchwala, itakuwa ni kuwaonea?.Kwa mwendo huu, acha tuu CCM itutawale milele, na wapinzani wanaojitambua na kuamua politics ndio full professional yao, tusiwalaumu wakijiunga CCM, wanaona mbali.Kama haya yote unayaona, kwa nini hizo hatua usianze nazo wewe au na wewe pia kwa vile ni mtu wa Ujiji, hivyo unafanya kile Watu wa Ujiji wanachoita Surat Zubaa?.Paskali.Cape Town.RSARejea kuhusu Udikiteta