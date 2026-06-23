What is your dream car

Ni kweli kabisa sisi sote tu watoto mbele za Mungu.. Na huku ndio idea za nagari zilitoka😀Mshana itoshe kusema umeanza kurudi kuwa mtoto sasa.
Anataka uchangamshe mbongo.Kwenye hiyo michorongo kuna sampuli za magari.Tazama vema.Mshana itoshe kusema umeanza kurudi kuwa mtoto sasa.
Kuruka hatua (stage) kwenye makuzi | JamiiForums Tanzania Kuruka hatua (stage) kwenye makuziJaman utoto raha
Sidhani kama ataweza😀Anataka uchangamshe mbongo.Kwenye hiyo michorongo kuna sampuli za magari.Tazama vema.
Dah! Umenikumbusha mbali Sana.. Senior alikuwa nalo. Tulivimba nalo Sana🤣Naitaka combi "Vee Wee"!