Taarifa kwa Umma kutoka Wizara ya Elimu

Mashaka yangu yapo kwenye aina ya uandishi wa barua, sababu zinazotolewa na aliyesaini barua yenyeweEti ni uchovu wa walimu na wanafunzi baada ya likizo ndefu😭🤔Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia mwenye jina la. Waziri wa wizara hii niUnless huyu ame amesaini kwa niaba. Lakini kwanini asahau kuandika hivyo kuwa amesaini kwa niaba??