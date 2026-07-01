Taarifa kwa Umma kutoka Wizara ya Elimu

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Mashaka yangu yapo kwenye aina ya uandishi wa barua, sababu zinazotolewa na aliyesaini barua yenyewe
SABABU ZA TAREHE YA KUFUNGULIWA SHULE KUSOGEZWA MBELE:
Eti ni uchovu wa walimu na wanafunzi baada ya likizo ndefu😭🤔
ALIYESAINI BARUA HII:
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia mwenye jina la Dkt Lyabwene M Mtahabwa
. Waziri wa wizara hii ni Prof Adolf Mkenda.
Unless huyu ame amesaini kwa niaba. Lakini kwanini asahau kuandika hivyo kuwa amesaini kwa niaba??
Source: Page ya X-TWITTER ya Tanzania Leaks