Stori ya kusisimua - Taxi

Taxi - (6)



Hakujua ni muda gani alikuwa ameutumia akiwa kasimama ofisini kwa Dk. Masanja na hakuamini kama ni kweli mambo yale yalikuwa yamemtokea.



Alipozinduka kutoka kwenye lindi la mawazo alijiona yuko ndani ya choo cha jengo la ofisi katika ghorofa ya kwanza akiwa amesimama huku analia kilio cha kwikwi. Kilikuwa kilio cha dhati kabisa kilichotoka moyoni, ambacho aghalabu huisha chenyewe pindi uchungu unapopungua au kuisha kabisa.



Hakujua alitokaje mle ofisini kwa Dk. Masanja katika sehemu ya chini kabisa ya jengo na alipandaje ngazi hadi ghorofa ile ya kwanza ilipokuwa ofisi yake. Pia hakukumbuka vyema kama aliichukua ile barua ya kusimamishwa kazi aliyokuwa amepewa na Dk. Masanja au la.



Alijaribu kuitafuta kila sehemu, kuanzia kwenye mifuko yake ya suruali, mfuko wa shati na hata kwenye mifuko ya koti, ili kuona kama alikuwa nayo, lakini hakuiona. Alihisi kufedheheka sana.



Hakuwa na sababu ya kuendelea kusimama mle chooni, isipokuwa kuondoka ili akaitafute haki yake kunakostahili. Hakujua angeanzia wapi kutafuta haki dhidi ya Dk. Masanja, aliyeaminika sana na uongozi wa kampuni ile.



Kipindi chote cha miaka 10 ya kazi yake katika hoteli ya Udzungwa Beach Resort, Sammy alikuwa amefanya kazi yake kwa uaminifu mkubwa na hakuwahi kufikiria kama ingetokea siku angetoswa kwa namna ile bila sababu ya msingi, tena na watu aliowafanyia kazi na kwa uaminifu mkubwa!



Alikuwa akifanya kazi muda mwingi bila kupumzika ili kuhakikisha hoteli ya Udzungwa Beach Resort inaendelea kuwa hoteli bora kabisa katika Afrika Mashariki, na kupitia yeye hoteli ile imefanikiwa kuzoa tuzo kila mwaka, huku yeye akipata tuzo ya ubunifu na ufanyakazi bora zaidi ya mara mbili.



Na hata kulipotokea mtikisiko wa kiuchumi, Sammy alijitahidi kubuni mbinu mbalimbali za kuendelea kuwavutia wageni waliokuja nchini, kwa safari za kitalii, mapumziko na shughuli zingine, ndiyo maana mwezi mmoja tu uliokuwa umepita alipewa tuzo ya kimataifa kutoka taasisi ya Institute of Hospitality ya nchini Uingereza.



Alianza kuilaumu sana nafsi yake kwa kupoteza muda wake mwingi kuwatumikia watu wasiokuwa na shukrani. Alijiangalia vizuri kwenye kioo kilichokuwa ukutani juu ya sinki la kunawia mikono na kuiona michirizi ya machozi ilivyoacha alama ya mtiririko mashavuni kwake.



“Please help me Lord,” (Mungu nisaidie) Sammy alisema huku akifuta machozi, alianza kuhisi kichwa chake kikizidiwa na uzito.



Alishusha pumzi za ndani kwa ndani huku mwili wake ukitetemeka, alihisi kuanza kuchanganyikiwa.



“Aaarrgggh! Damn you, Masanja…” Sammy alishindwa kujizuia, akajikuta akipiga kelele kwa hasira na kupiga teke kila alichokiona mbele yake. Muda ule alikuwa anahema kwa nguvu.



Ghafla mlango wa chooni ulipigwa kumbo kwa nguvu na kufunguka, vijana wawili waliokuwa na sura zenye wasiwasi waliingia na kusimama huku wakimtazama kwa mshangao.



“Vipi, Boss, kuna tatizo?” kijana mmoja alimwuliza Sammy huku akiwa na wasiwasi mkubwa.



“I’m fine, James… usiwe na wasiwasi,” Sammy alimjibu yule kijana huku akishusha pumzi za ndani kwa ndani.



“Una uhakika Boss?” aliuliza tena yule kijana akiendelea kumkodolea macho.



“James, nimesema I’m fine. Mnaweza kwenda ninahitaji kuwa peke yangu, I need to be alone,” Sammy alisema na kufungua bomba la maji. Wale vijana walishangaa sana, hata hivyo hawakuuliza tena bali waliondoka na kuufunga mlango.



Sammy alikinga mikono yake kwenye lile bomba la maji, akanawa uso wake na mengine kujimwagia kichwani, kisha alitoa leso yake akajifuta maji usoni huku akijiangalia vizuri kwenye kioo katika namna ya kuukagua uso wake kwa makini. Aliporidhika alitoka kwa nia ya kwenda ofisini kwake.



Alishangaa kumuona Ofisa Usalama wa hoteli ile kutoka kampuni ya ulinzi ya Spark K7 akiwa amesimama akilinda ofisi yake. Sammy alipotaka kuingia ndani ya ile ofisi yule ofisa usalama wa hoteli alimzuia huku akimkazia macho yake. Sammy alijikuta akitweta.



“Samahani, Boss, huruhusiwi kuingia humu ndani,” alisema yule ofisa usalama wa hoteli.



“Kwa nini unanizuia nisiingie? Inamaana hujui mimi ni nani? Don’t you know me?” Sammy alimuuliza yule ofisa usalama wa hoteli huku akiwa amemkazia macho kwa hasira.



“Nafahamu wewe ni nani, Boss, lakini haya ni maagizo kutoka kwa Meneja Mkuu wa hoteli,” yule ofisa usalama wa hoteli alijibu na kumfanya Sammy azidi kunyong’onyea.



“Okay, basi naomba uniruhusu niingie nichukue mkoba wangu, siwezi kulazimisha kuwepo katika ofisi ambayo sitakiwi,” Sammy alisema huku akishusha pumzi za ndani kwa ndani.



“Samahani Boss, huruhusiwi kabisa kuingia humu ndani, kama ni mkoba subiri hapo hapo nitakuletea,” yule ofisa usalama wa hoteli alisisitiza huku akifungua ule mlango na kuingia ndani akimwacha Sammy pale pale nje akiwa katika mshangao mkubwa.



Muda mfupi baadaye yule ofisa usalama wa hoteli alitoka akiwa amebeba ule mkoba mdogo aina ya Pad & Quill na kumkabidhi Sammy.



“Bosi, hakikisha kama vitu vyako vyote vimo kwenye mkoba,” alisema yule ofisa usalama wa hoteli akiwa amesimama pale pale alipokuwa amesimama mwanzo.



Sammy aliufungua na kutazama haraka haraka ndani ya ule mkoba kuona kama vitu vyake vilikuwa sawa, akashusha pumzi ndefu.



Muda huo wafanyakazi wawili watatu walitoka kwenye ofisi zao kushangaa na wengine walichungulia milangoni kushuhudia tukio lile, wote walijikuta wakipigwa na butwaa wasijue kilichokuwa kikiendelea, ingawa hakuna aliyethubutu kuuliza.



Sammy aliwatazama haraka haraka kisha akaanza kuondoka kutoka eneo lile, alitembea akiwa ameinamisha kichwa chake na kufungua ule mlango mkubwa wa kioo kisha alizifuata ngazi za jengo lile za kushuka chini, na kuanza kuzishuka taratibu, hata hivyo alionekana kutembea pasipo mpangilio.



Alipofika eneo la chini aliendelea kutembea pasipo mpangilio huku akitupa macho yake kuangalia huku na huko, alionekana kuchanganyikiwa sana. Jasho jingi lilikuwa linamtoka usoni na kumfanya kutoa leso yake laini na kujifuta paji la uso wake.



Itaendelea...