Sexless: Nifanyeje nihongwe magari na majumba?

Limbwata. ... Katika akili ya kawaida (akili hai) hakuna mwanaume anayeweza kuhonga nyumba au gari & likes kwa mchepuko , lazima Bagamoyo ihusike.



Tafadhali sexless, usiingie kwenye hayo maagano ( selling your soul to devil willingly ) utapata tabu sana ku- maintain hayo maagano,



There's no record of happy endings on such kind of relationship.



Nb...huu ni mtazamo wangu binafsi si lazima uwe universal.