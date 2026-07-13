Sex inamdhalilisha sana mwanamke

Sex inamdhalilisha sana mwanamke

Kevzy

Kevzy

JF-Expert Member
Joined
May 23, 2026
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Tendo la sex linamdhalilisha mwanamke na kumfedheesha sana

Jinsi anavyoshughulishwa wakati wa kufanya sex, , abinywee, akunjweee, daah alaf ukute apewi pesa daah sex haipo fair Kwa mwanamke ni kweli

Kama nature imetaka hivyo Kuna sehemu imemuonea mwanamke kibaya zaidi apate mimba akazae aingie leba yaani nusu kifo na mtoto wanaume tukamkataa au ukakataa tangia mimba

Na siku izi na wao wanakula Kwa jasho yaani wanaotafuta kama tunavyotafuta sisi aisee

Sex haipo fair Kwa mwanamke
 
Kevzy said:
Tendo la sex linamdhalilisha mwanamke na kumfedheesha sana

Jinsi anavyoshughulishwa wakati wa kufanya sex, , abinywee, akunjweee, daah alaf ukute apewei pesa daah sex haipo fair Kwa mwanamke ni kweli

Kama nature imetaka hivyo Kuna sehemu imemuonea mwanamke kibaya zaidi apate mimba akazae aingie leba yaani nusu kifo

Na siku izi na wao wanakula Kwa jasho yaani wanaotafuta kama tunavyotafuta sisi aisee

Sex haipo fair Kwa mwanamke
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Una waza kupewa pesa tu huo utamu kwani mwanamke hapati?
Punguza genye bwana mdogo
 
Kevzy said:
Tendo la sex linamdhalilisha mwanamke na kumfedheesha sana

Jinsi anavyoshughulishwa wakati wa kufanya sex, , abinywee, akunjweee, daah alaf ukute apewei pesa daah sex haipo fair Kwa mwanamke ni kweli

Kama nature imetaka hivyo Kuna sehemu imemuonea mwanamke kibaya zaidi apate mimba akazae aingie leba yaani nusu kifo

Na siku izi na wao wanakula Kwa jasho yaani wanaotafuta kama tunavyotafuta sisi aisee

Sex haipo fair Kwa mwanamke
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Unawaongelea wanawake pekee! Mbona huwaongelei mashoger! Halafu usiwasemee. Waache wajisemee wenyewe.
 
mcTobby said:
Kwahiyo unamuonea mwanamke huruma pale anapopigwa paip? You can't go against the nature.... Nakupa tu Taarifa...hizo harakati ndio hao wanawake wanapenda Sasa ... Kama unawaonea huruma basi kama vip ndugu mwana jeiefu jivue ubingwa😎. Binti wa zamani na Seran mpenzi neno la ushauri huyu member KABLA hatujampoteza
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Oya mkuu, taratibu basi! Unapomwambia mwanamke anapopigwa paipu anafurahi itafanya kijana huyu wa kiume mbichi, naye atatamani apigwee paipu ile aone kama ni kweli.

Siku nyingine unapoongea na vijana hawa wadogo kuwa makini kaka.
 
Tate Mkuu said:
Unawaongelea wanawake pekee! Mbona huwaongelei mashoger! Halafu usiwasemee. Waache wajisemee wenyewe.
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Tokea nimejiunga jeiefu sijawahi kukutana na Uzi mwanamke analalamika kuhusiana na ishu hii aliyoileta hapa... It's better awaache wakina mama wajisemee wenyewe... Yeye kuwasemea inatia mashtaka sana
 
Badilisha mtazamo wako kuhusu sex kwanza.
Sexual objectification of a woman ni mtazamo hasi sana.

Mwanamke ni mshirika kwenye sex sio mateka.

Nakubaliana na jambo moja tu, ni sex kati ya watu wenye mahusiano ya aina gani ndio inaamua usahihi wa unachofikiri.

Suala la kuzaa ni lingine na linasimama pekeyake na hatuwezi libadilisha.
 
mcTobby said:
Kwahiyo unamuonea mwanamke huruma pale anapopigwa paip? You can't go against the nature.... Nakupa tu Taarifa...hizo harakati ndio hao wanawake wanapenda Sasa ... Kama unawaonea huruma basi kama vip ndugu mwana jeiefu jivue ubingwa😎. Binti wa zamani na Seran mpenzi neno la ushauri huyu member KABLA hatujampoteza
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Hajui alisemalo, achana naye!
 
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