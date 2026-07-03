Nyerere ndiye katufikisha hapa

Moisemusajiografii said: Akili unazo.Muda unao.Kwa nini unashindwa kufanya unayoona ni mema kwako na kwa nchi yako?Sasa wote tukikaa tumeweka mikono mashavuni na kumlaumu marehemu itasaidia nini? Click to expand...

Visingizio wanavyotumia hawa jamaa ni ''hamtaki Nyerere akosolewe'', ''Nyerere hakuwa mtakatifu''. 1. Tunataka sana Nyerere akosolewe, lakini siyo kila baya linalotokea miaka zaidi ya 30 tangu afariki lihusishwe naye. Kwa mfano kuna watu mpaka sasa wanasema inabidi tumlaumu kwa sababu eti ''hakutupa katiba nzuri''. Yaani hawajui kuwa kazi ya kuandika katiba nzuri ni kazi ya wananchi na wana uhuru wa kufanya hilo muda wowote. Ukiomba kitu na ukapewa kisichokufaa wakati ulikuwa na uwezo wa kutafuta cha kwako ni nani mwenye makosa? Mbona wakenya wamepigania wenyewe badala ya kumlaumu Jomo Kenyatta? Kuhusu utakatifu wa Nyerere, kisiasa hakuwa mtakatifu na alikuwa na makosa mengi. Kama ni utakatifu wa ki-dini, hayo ni mambo mengine ya imani ya RC na hawakulazimisha watu wengine wayakubali.