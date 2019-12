Nifanyeje ili niwe nadhifu?

Mkuu jifunze ata google iv how to be a gentlemen, unaweza kupga pamba ila usiwe gentlemen means the way you walking, sitting, talking, and so far..ni muhimu kuvijua unadhifu mda mwingine unaanzia kwenye reaction zako, dress approviate as gentle utakuwa frsh najua ukizingatia, usivae kitoto yan mirangirangi mingi ya kung'aa nooSent using Jamii Forums mobile app