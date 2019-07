Mshahara wa July 2019 vipi?

YEHODAYA said: Nafikiri waliwaihisha ada za Watoto miezi ya sita na Saba ,December January kwa wafanyakazi ni crucial Sana.Biashara huwa hazichangamki Sana ambazo haziko related na mambo ya elimu sababu Mashule mengi ya chekechea ,primary na secondary ambao ndio majority ya wanafunzi huwa wanaanza mihula na wazazi wengi huhitaji Ada na mahitaji ya wanafunzi Click to expand...

You have a positive thinking lakini such a thing never happens in a dictatorial regime! Kama regime imeshindwa kuwapa haki yao ya kupandishwa mishahara which is statutory, sembuse hili la ada ambalo ni hisani na hiari ya mtu mmoja, NEVER! Usitake kuwaremba, hawa ni wauaji wakuu ever in East Africa next to Idd Amin!