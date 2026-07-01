Mauaji: Nini kinamfanya mtu aamue kuua?

Mauaji, nini humfanya mtu aamue kumuua mtu mwingine?



Hivi karibuni tumeona visa vya mauaji vikiongezeka, hasa vile vinavyohusishwa na siasa hapa Tanzania.



Kuna maswali mengi yananijia kichwani



Je, haya mauaji hufanywa na mtu mmoja au huwa ni kundi la watu?



Ni nini hutokea kwenye akili ya mtu mpaka afikie hatua ya kumuua binadamu mwenzake?



Mimi binafsi damu inanitisha



Nikiona damu nyingi napata trauma kabisa



Sasa hawa wanaoua, tena kwa ukatili, huwa hawahisi chochote?



Anapomkata mtu, kumpiga risasi au kumchoma moto, halafu yule mtu anaomba msaada au huruma, kweli moyo hauwaumi?



Baada ya tukio, huwa hawapati mawazo, ndoto mbaya au kujilaumu?



Kuna msemo unasema, Ukianza kula nyama ya mtu huachi

Huo msemo una maana gani?



Kwa nini kuna watu wanaonekana kuua mara kwa mara bila kuacha?



Na ukimuua mtu halafu ukaiona familia yake, watoto wake au wazazi wake wanalia kwa uchungu, hilo halikugusi kabisa mpaka ukaweza kuendelea kufanya mauaji mengine?



Ukiachana na kesi ambazo mtu anahukumiwa na mahakama kwa mujibu wa sheria (na si kwa kusingiziwa), hawa wanaoua kiholela huwa hawana utu?



Hawana huruma? Hawana dhamiri? Au kuna kitu kinabadilika kwenye akili yao mpaka wanaona kuua ni jambo la kawaida?



Kila mtu atakufa siku moja(Haki hii)



Sasa kwa nini umpe mtu maumivu ya kukatwa, kupigwa risasi au kuchomwa moto wakati angekufa kwa wakati wake?



Kwa mtazamo wenu, nini hasa kinamsukuma mtu kuwa muuaji? Ni malezi, mazingira, siasa, pesa, chuki, magonjwa ya akili au kuna kitu kingine?



Karibuni kwa hoja



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