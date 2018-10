Maisha baada ya kifo

Rodyizzy said: habari zenu



nina maswali ambayo kwa uwezo wa fikra zangu nimeshindwa kuyapatia jibu ,nimeamua kuyaleta kwenu najua siwezi kukosa jibu, maswali yanahusiana na imani zaid



NOTE: usilete utani tupo apa kusaidiana



1:kwa mujibu wa imani zetu tunafundishwa kwamba siku ya mwisho baada ya ukumu wenye dhambi wanakwenda motoni na wasio na dhambi wanakwenda mbinguni

swali: mababu zetu waliokufa zamani kabla dini hazijaja na hawakuwa na mafunzo yoyote kuhusu Mungu tunaemwabudu je wao watahukumiwa au lah??



2: dini zetu zinatuimanisha kuwa Mungu wetu anauwezo mkubwa kiasi kwamba anatufahamu sisi kabla hatujazaliwa, maisha yetu na hata kufa kwetu,

swali: kwa uwezo alionao Mungu wetu ni dhahiri kuwa anajua yupi atakwenda motoni na yupi ni wambinguni kama ndio ivo kwanini kuwepo na hukumu?? na kama hajui yupi atakwenda motoni na yupi atakwenda mbinguni inamaana Mungu wetu ni dhaifu kiasi kwamba kunavitu havijui??



nafsi yako inayohusiana na kubeba ufahamu wako ikishaubwa na kuruhusiwa kuja hapa duniani,hauliwezi kamwe kuharibiwa lakini itahamishwa makazi tofauti kutokana na ufahamu iliyopata kuujua hui ulimwengu ulivyo)

wo dimension awareness

inashift

mkuu hongera sana kwa swali lako japo lina utata na wengi huendakwa kufuata mafundisho yaKwanza kabsa naomba nikujulishe kuwa ,Siku nikipata muda nitatolea ufafanuzi juu yana zina kazi zake katika kuruhusu maishaKwanza kabsaa naomba nikuambie tu kuwa...ni wachache wanalijua hilo..Hivyo basi katika ulimwengu huu unaoishi ,kunazingine nyingi tu ambazo zinaruhusu maisha yakuishi kulingana na uwezo (nafsi imepata kujua jinsi nature ilivyo)Sisi binadamu tunaonana kwa sababu tunaoccupy two presences(Hivyo ukifa roho yako na mwili wako hutengana ndipo rohoyako kuruhusiwa kuingia kwenyambayo inaruhusu soulIkumbukwe kuwa kila concious awareness flani ina makazi yake() kulingina na concious awereness uliyopata kujuaunapozaliwa na kuanza kukua unakuwa unaona au unapersive vitu katika) ila kadri unavyokua unaingia kwenyena hapa ndi mwanadamu anakuwa na uwezo wa kuanza kutambua mazingira( manake nini wewe unaesoma hii thread upo katikaukifa tayari roho yako yenyeto another plane(kwa hiyo ukifa unaingia kwenye higher dimensions of life form na kila plane of reality inahabour roho zenye conciousness flani ziliyotoka nayo huko duniani kwenyeHivyo basi kabla hujafa unapaswa kuwa umefikia level flani yaambayo itakufanya uweze kuingia kwenye...hapa ndipo ule usemi unaosema kuwakwa hiyo maisha baada ya kifo yanaendelea kulingana nauliyotoka nayo..Kuna watu wanawadanganya wengine kuwa eti ukifa au tukifa wote tunakuwa sawa,.....kama ni hivo kinanawasingekuwa bize kukusanyawa jinsi dunia ilivyo..ifahamike kuwa mwenye pesa tayari anakuwa nahence anakuwa na knowlege ya kutosha ya kumfanyahata hajafa kitu ambacho kitamfanya atakapokufa atakuwa kwenye another higher level of dimensions kulikona wewHivyo ni jukumu lako hasa kutafuta knowlege kubwa au uongeze maarifa juu ya jinsi ulimwengu ulivyo kwani ni faida kwako badae..Unavyoona utofauti wa maisha huku duniani ndivyo..usione wenye pesa wanazidiulivyo halafu wew ukawadharau na kusema wote tutakufa..by the way there is no death kama unavofikilia just transformation ya recognition katika awareness yako ambapo roho inaingia katika another level of dimensions baada ya kuachana na mwili..kwa hiyo maisha baada ya kifo ni mwendelezo wa awareness uliyotoka nayo kuku duniani..sisi tunaonana kwa sababu tupo tunaview things katika mfumo wahivyo utakapokuwa na uwezo wa kuanza kuview things katikahakika utakakuwa unaona species au creatures katika mfumo wa hali ya juu katika maono makubwa kabsa(