Hatimaye pumzi imekata, nilijua tu

mwananyaso said:

Hivyo ni vyema unapotaka kuitunushia misuli lazima utafakari kwa kina sana ,kwa maana ya madhara utakayo yapata wewe binafsi,familia yako na jamaa zako kwa ujumla.



Unaweza pata umaarufu wa muda mfupi lakini madhara yake ni ya muda mrefu.



Na kwa kawaida ukiona serikali ina deal na wewe ujue imejiridhisha kwa asilimia zote toka vyanzo vyake ya kua unaikosea.



Ni vigumu sana serikali kuonea raia wake wema ,nasema haiwezekani.



Nashauri wale mnaojiita wpambanaji dhidi ya dola mtafakari kwa kina sana kabla ya kutenda.

Mwisho kosoeni kwa staha mkiweka hadharani njia au mawazo mbadala,yatafanyiwa kazi hii ni imani yangu.

Kutusi,kudhihaki,kukejeri,kuonyesha dharau kwa mamlaka kwa kisingizio cha kukosoa haikubaliki hata kidogo,mtaumia ,kwani kila.zama na kitabu chake,someni alama za nyakati.



Dua la kuku halimpati mwewe.



Tulilia mpendwa wetu apelekwe mahakamani ,ona sasa.



Tukutane tarehe 07/01/2020,safari ndio kwanza imeanza

Narudia tena serikali haishindwi ,ni suala la muda tu,ukiona mwenzako ananyolewa tia maji





The gaverment should fear about the people and not the people should fear about the gaverment