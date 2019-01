Dunia ni gereza la roho za wafu

haya maswali yote yanatokana na kwamba bibadamu tumeshindwa kuukubali ukweli mchungu kuhusu kifo, ndio maana tunatengeneza nadharia kibao za kufikirika ili kujifariji kuwa kuna cha zaidi baada ya kifo.

lakini ukweli unabaki palepale, binadamu ni myama kama wanyama wengine, kabla ya kuzaliwa haukuwepo kabisa, kuwa conscious kuwa wewe ni wewe haipo kwa binadamu pekee hata sokwe na tembo wanahuo uwezo. baada ya kifo it's over!



N.B ushauri wangu,

usivumilie upuuzi na dhiki duniani kwa kujipa moyo kuwa utaenda "kula bata" baada ya kifo, haya ndio maisha yako pekee hivyo basi jaribu kuhakikisha you get the best out of it. Nchi nyingi masikini zinaendelea kuoza kwenye umasikini na siasa za hovyo kwakuwa watu wake hawaoni umuhimu wa kupambana kubali hali kwani wanaamini wataenda "kupumzika" paradiso/peponi. Haya ni mawazo ya kikoloni yaliyoletwa na wanyonyaji wetu ili wao wafaidi maisha wakati sisi tunangojea kufaidi baada ya kifo.