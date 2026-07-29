Yale maji ndani ya nazi nani kayaweka?

Lazima tujue yamefikaje fikaje humo ndani.Kubazi
Kazi ni kipimo cha utu
Uliuliza Yale maji ya mwenye miwa? Au Ile sukari kwenye ndizi?Wakuu ukipasua nazi mle ndani unakuta mna maji nani kayaweka?
Mambo ni mengi sana mkuu ila muda nao ni mchache.Uliuliza Yale maji ya mwenye miwa? Au Ile sukari kwenye ndizi?
Umenifananisha mkuu, mwenye hizo stori sijui amepotelea wapiNje ya mada
Hivi we jamaa Equation x zile stories zako na mama J mbona siku hizi hauzileti tena? Ni kitambo sana
Sure?Umenifananisha mkuu, mwenye hizo stori sijui amepotelea wapi
Unamaanisha DeepPond?Nje ya mada
Hivi we jamaa Equation x zile stories zako na mama J mbona siku hizi hauzileti tena? Ni kitambo sana
Mungu wa nazi ndiye kaweka.Wakuu ukipasua nazi mle ndani unakuta mna maji nani kayaweka?
Naam, ndo huyo huyo. Nilimfananisha na Equation xUnamaanisha DeepPond?
Inaonekana mara ya mwisho alionekana jukwaani mwezi April.Naam, ndo huyo huyo. Nilimfananisha na Equation x
Now kapotea na zile story zake
Kila la kheri kwake, hope atarudi tena.Inaonekana mara ya mwisho alionekana jukwaani mwezi April.