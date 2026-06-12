Walahi nime mblock yule mwanamke

Nilikuwa namheshimu sana hasa kwa ushauri wake wa mambo ya fedha na uwekezaji.



Kiumri anaweza kuwa kama binti yangu,



LAKINI



Kwa ule upuuzi na ile sumu aliyoisambaza kwa wanawake wenzie,,,waaalaaahi bilaahi nimemdilitia mbaali na kumblock kila pahala.



Chap kwa haraka nafasi yake nimemuweka mjukuu wangu,,,ambae kwao nilisha sukuma truck kwa muda,,,SCANIA 113.