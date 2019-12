Unyanyasaji wa kikabila idara ya Uhamiaji

ubongokid said: He basi itakuwa wewe ni mgogo aliyefanania wahutu,au watusi na watu wa pande hizo ndo maana hebu fuatilia zaidi kuhusu muonekano wako na muonekano wa watu wa kabila lako just in case ila kama ni ubaguzi basi ni aibu kwa idara ya uhamiaji Click to expand...

Hahahahahahahaha!! umenichekesha mkuu.Nitafuatilia hilo la muonekano. By the way, mimi nimezaliwa Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam,mambo ya makabila kwangu ni none issues!! Last time nimefika kijijini alikozaliwa mzee it was back in early 2000s.Mtoto wangu ni mchanganyiko wa makabila mannne, hata ukimuuliza yeye ni kabila gani kwa kweli atabaki anakushangaa tuu!!Anyways, to each its own!!!