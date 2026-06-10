Una jisikia unapo subirishwa

Mwachiluwi said: Sasa mbona wengine wana shindwa kuelewa Click to expand...

Ni kumkosea mtu heshima kumsubirisha mtu ghafla, kwa ustaarabu kama ume staarabika hata uwapo kwenye maongezi na mtu ya ana Kwa ana, Simu ikipigwa omba samahani kwanza then sogea pembeni kidogo ili kuongea na simu Kama Ina umuhimu.