Uchaguzi wa Serikali za Mitaa umeharibiwa na Rais Magufuli mwenyewe

Let us not move around the bush, Magufuli ndo mhusika mkuu, aliwaita watendaji ikulu akawapa maelekezo wametimiza walichoelekezwa. Nina rafiki yangu mmoja ndugu yake ni mmoja wa watendaji walioitwa, aliporudi alimwambia huyo rafiki yangu kwamba kwa maelekezo tuliyopewa kitakachotokea mtakiona! Na kweli tumekiona. Jafo is simply a victim of circumstance but the master mind is Magufuli whose irrational and eccentric behavior leads him to do what he does.