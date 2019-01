The Hidden Power of the Universal Laws

Natumai wote humu ndani mu wazima wa afya njema,mliofunga poleni kwa swaumu kali na wale wakristo poleni kwa Artificial swaumu kutokana na mfumo wa maisha ulivyo,,



Leo nitagusia kidogo juu ya sheria na kanuni [ universal laws ] KWANI KUNA WATU WALIOMBA KUTOLEWA UFAFANUZI AU ZIELEZEWE KIDOGO



,Nitazielezea the basic and potential universal laws ambazo kila kiumbe yoyote hapa duniani anatakiwa kuzifahamu kwani ulimwengu tunaoishi unaongoza viumbe wote bila kujali jinsia,uwezo na rangi[race] ya kiumbe yoyote,,,



Je! Umewahi kujaribu kuendesha gari kuelekea kwenye marudio ambayo haujawahi kutembelea kabla na kamwe ujua kitu chochote? Je, unakumbuka mara ngapi ulikosa njia yako, mabadiliko na ilibidi kuanza tena? Je, unadhani ramani au navigator satellite ingekuwa muhimu kwako kwa wakati huo kwa wakati?



Hiyo ni nini, unahisi kama tunapojaribu safari kupitia maisha bila kuelewa kwamba kuna sheria mbalimbali za asili ( sheria za Ulimwengu) kuzingatia ili kushinda mchezo wa maisha.



Tunapochagua kupuuza Sheria za asili za Ulimwenguni , Ulimwengu hutukumbusha kwa kutupa shida, upinzani, hatimaye, maumivu, ukosefu wa mwelekeo kulikuwa na sheria ipi uliyokosea nk.



Imekuwa katika hali ya ubinadamu kuamini zaidi katika mambo tunayoweza kuona, kujisikia, ladha, kusikia au kugusa wakati tukiwa na mashaka chochote kingine ambacho kina zaidi ya mtazamo wa hisia zetu za haraka. Hata hivyo, ikiwa unaamini au la, Sheria hizi za Universal zinaathiri maisha yetu ya kila siku na huwezi kubadilisha hiyo.



Unaweza kulinganisha Sheria hizi za Ulimwengu kwa mizizi ya kina sana ya mti uliyoingia chini ya ardhi ambayo macho ya kawaida hayawezi kuona na bado, mizizi huathiri sana mti kwa sababu bila mizizi, mti hauwezi kusimama





Hapa ni muhtasari mfupi wa Sheria 12 za Ulimwengu [ UNIVERSAL LAWS]





1) The Law of Divine Oneness [Sheria ya Umoja wa Mungu]



Sheria ya Umoja wa Mungu ni ya kwanza ya Sheria 12 za Universal na inatusaidia kuelewa kwamba katika ulimwengu huu tunaishi, kila kitu kinashirikiana na kila kitu kingine. [ Binadamu wote ni wamoja ]



Quantum entaglement inaelezea vizuri kuwa kitu chochote katika ulimwengu huu kimeungani na kitu chochote ulimwenguni hivyo kufanya mabadiliko kuhusisha viumbe vyote,kitu kimoja kikipata shida basi viumbe au kitu kingine kitapata shida pia.



Mfumuko wa maisha mabaya sehemu flani utaathiri maisha ya sehemu nyingine.Kila mawazo, maneno, vitendo na imani yetu huathiri wengine na ulimwengu unaozunguka bila kujali kama watu wako karibu au mbali, kwa maneno mengine, zaidi ya muda na nafasi[ beyond time and space]. .Tunapaswa kutambua hilo pia kama one of the laws how the universe reshapes us,,





2) The Law of Vibration [Sheria ya Vibration]



Sheria ya Vibration inasema kwamba kila kitu katika Ulimwengu hupiga, huenda, na husafiri katika mifumo ya mviringo[ vibrates, moves, and travels in circular patterns].



kama unahitaji kitu flani maishani mwako ni dhahili ukiweke mawazoni kwa muda mrefu na hicho kitu hujilete chenyewe,ukifikilia maisha mazuri na ukajisikia kama unayaishi ni dhahili yatakuja tu,,kila unachikiweka kwenye mind kwa muda mrefu hujitokeza katika maisha ya kuonekana.



Kanuni sawa ya vibration katika ulimwengu wa kimwili hutumia hisia zetu, tamaa, mawazo, ndoto na mapenzi.



[ Each sound, thought or thing has its own unique vibrational frequency] Kila sauti, mawazo au kitu ina mzunguko wa kipekee wa vibrational. Unaposikia watu wanasema 'kama huvutia kama', kwa kweli wanataja jinsi nishati ya vibration inaweza kusambaza na au inavutiwa na sawa au nishati sawa ya vibrational.





Kimsingi, hii ndio maana ya nini wengine kufanya au kusema kutuathiri moja kwa moja au kwa usahihi {what others do or say affect us directly or indirectly}. .

Hata hivyo, ikiwa huna furaha na vibration yako ya sasa, unahitaji kufanya uchaguzi wa busara ili kuzingatia nishati yako zaidi juu ya hisia nzuri na chini ya hisia hasi ili kuongeza vibration yako juu zaidi ya moja unataka katika maisha yako .



Ikiwa hutaki habari mbaya zaidi zijazo kwako, usiwe wa kwanza kueneza kwa karibu na wengine habari mbaya, Kwa kuwapa wengine kile unachotaka, huongeza kwa kiasi kikubwa kile kinakuja kwako.ukiwa mtu wa kutoa mazuri kwa wengine hata ulimwengu utakuconnect na watu wenye mambo mazuri ulimwenguni and vice versa.





3) The Law of Action [Sheria ya Hatua]



Sheria ya Hatua lazima itumike ili tuweze kuonyesha mambo duniani [manifest things on earth].



Sheria hii hufanya kazi pale mtu anapowza jambo fulani litokee maishani mwake kama ameliandalia mazingira,,ulimwengu hutenda vema kwa mtu alijiandalia mazingira,ukitamani kwenda jera jaribu kuwaza jambo mbaya na kisha litende jambo hilo hakika utahukumiwa na utajikuta umefika sehemu uliyokuwa unaitaka.



Ukitaka mafanikio katika biashara ni dhahiri lazima ujihusishe katika biashara kwanza na ulimwengu utakuletea matunda kwa kukuunganisha na watu unaowafikilia kichwani mwako,kila kitu kipo withini the universe,nothing comes outside the universe .



Kwa hiyo, tunapaswa kushiriki katika vitendo vinavyounga mkono maneno yetu, hisia, maono, mawazo, ndoto na hisia. Vitendo hivi vitatuleta udhihirisho wa matokeo mbalimbali ambayo yanategemea maneno yetu maalumu, mawazo, ndoto, na hisia.





4) The Law of Correspondence [Sheria ya usawa na ulinganifu]



Sheria ya Mazungumzo kimsingi inatuweka kwenye kiti cha madereva wa maisha yetu wenyewe. Dunia yetu ya nje ni kutafakari moja kwa moja ya dunia yetu ya ndani, kwa hiyo, tunahitaji kukubali uwajibikaji kwa maisha yetu wenyewe.



Mfano mwingine mzuri kwa sheria hii ni ukweli kwamba katika ulimwengu wa kimwili, nishati, vibration, mwanga na mwendo una kanuni zao zinazofanana katika Ulimwenguni. Hii inaelezea uhusiano kati ya ulimwengu wa 'mdogo mdogo' na 'usio mkubwa'[infinite small' and the 'infinite large'] mwingine iitwayo Microcosm na Macrocosm kwa mtiririko huo.Kila kitu unachikiona ni matokeo ya muunganiko wa vitu vidogo vidogo,kitu kikubwa kinaundwa na vitu vidogo vidgo,hivyo kama unataka kitu kikubwa maishani mwako ni lazima uthamini vidogo make kupitia hivyo vidogo ndipo kitu kikubwa hujengeka.



Kwa maneno mengine ulimwengu unataka kila kiumbe athamini alichonacho kabla hujaomba kitu kingine pia,sheria hii inaunganishwa na sheria moja inaitwa THE LAW OF GRATITUDE,show gratitude for what you have,,shukuru kwa kila ulichonacho kwani ulimwengu utakunyang'anya usichokithamini..





5) The Law of Cause and Effect { KARMA } [Sheria ya Sababu na Athari]



Sheria ya Sababu na Athari inasema kwamba hakuna kinachotokea kwa bahati au nje ya Sheria za Universal.



Hii ina maana kwamba, tunapaswa kuchukua jukumu kwa kila kitu kinachotokea katika maisha yetu.Kila unachokifanya katika ulimwengu huu kitaleta majibu yake.



Ukifanya jema ulimwengu utakulipa jema,vivyo hivyo ukitenda baya ulimwengu hukuajibisha kwa ubaya kutengemea jinsi ulivyotafsiri tendo lako.



Kila hatua ina athari sawa au matokeo na ni kile tunachopanda tunachovuna.



Huwezi kupanda maua ya hibiscus na kutarajia kuvuna maua ya Rose. Kwa maneno mengine, kila mawazo, hatua, maneno ni kamili ya nishati,sheria hii hukamilisha Usemi usemao,malipo ni hapa hapa duniani.





6) The Law of Compensation [Sheria ya Malipo]



Sheria hii ya Matengenezo ni mkono uliopanuliwa wa Sheria ya Sababu na Athari ambayo hutumiwa kwa wingi na baraka zinazoingia katika maisha yetu kwa namna ya urafiki, zawadi, fedha, urithi na aina nyingine za baraka.



Aina hizi za fidia ni athari inayoonekana ya matendo yetu ya moja kwa moja na ya moja kwa moja yaliyofanywa katika maisha yetu yote.Sheria hii inatufanya tuishi ndani ya ulimwengu kwa haki na usawa,ukimdhurumu mtu ,kile ulichomnyang'anya utakipoteza kwa mtu mwingine na utakipoteza indirectly.mfano ukienda dukani ukanunua vocha ya Tsh 500/= halafu ukampa 2,000/= ,badala akurudishie 1500/= akarudisha 2000 tena ,



hilo ongezeko itabidi ulirudishe to the universe kwa either kuipoteza ile pesa au kujikuta na wew unamzidishia mtu bila kujua au utadondosha ile pesa,this is how the universe balanes us,,,



unaweza ukanunua kitu flani kwa bei kubwa lakini kumbe bei yake ni ya kawaida hapo unakuwa umefidia ulichonyanga'anya sehemu [law of equality]





7) The Law of Attraction [Sheria ya Mvuto {hisia na mvuto}]



Sheria hii ya Uvutio inaonyesha jinsi tunavyotengeneza matukio, watu na vitu vinavyoingia katika maisha yetu. Mawazo yetu yote, maneno, hisia na matendo hutoa nguvu ambazo pia huvutia kama nguvu.



Ukiwa na hisia juu ya kitu flani kwa muda mlefu utaishia kukipata n ahii halina ubishi,focus long enough on whatever you want,your frequences will send that thing to the universe and the universe brings that things into physical reality.



Nguvu nzuri zitakuwa na nguvu nyingi wakati nguvu zisizokuwa na nguvu zinaweza kuvutia nguvu hasi.



Haijalishi ikiwa unataka hasi au la. Nini unaweka kipaumbele chako, ni nini unachovutia katika maisha yako.[ Positive energies will always attract positive energies while negative energies will always attract negative energies]



Kwa upande mwingine, ikiwa hupendi hasi, unahitaji tu kuongeza vibration yako juu na mbali na hivyo ili kutekeleza kabisa Sheria hii ya Attraction kwa ajili ya kazi kwa ajili yenu.



Kwa mfano, wakati mtu yeyote akianza kufikiria vibaya, vibration yao inatupwa.



Kama lengo juu ya tatizo badala ya ufumbuzi inakuwa makali, ukubwa na idadi ya tatizo litazidisha kama ndiyo ambapo lengo la mtu ni.



Ukiwa unawaza mambo mambo mabaya,ulimwengu[the universe] itakuletewa mambo mabaya mpaka utasema umelogwa ,lakini sio kweli,,unachokifikilia kwa muda mrefu ndo kinachotokea katika physical reality.





8) The Law of Perpetual Transmutation of Energy [Sheria ya Transmutation ya Nishati ya Milele]



Sheria ya Transmutation ya Nishati ya kudumu ni yenye nguvu. Inasema kwamba sisi wote tuna uwezo ndani yetu kubadili hali yoyote katika maisha yetu ambayo hatufurahi.



Nishati ya juu ya vibration itakuwa dhahiri ya kula na kubadilisha ya chini {Higher energy vibration will definitely consume and transform lower ones.} .



Kwa hiyo, tunaweza kubadilisha nguvu katika maisha yetu kwa kuelewa Sheria za Universal na kutumia kanuni kwa namna ya kuleta mabadiliko mazuri katika maisha yetu.



Katika ulimwengu huu,ukifanikiwa kuamsha nguvu za matokeo ya kitu chochote unachotaka, hakika utakuwa ni mtu wa kupata vitu vikubwa,ukiwa na mafanikio madogo utaendelea kupata mafanikio madogo mpaka mpale utakapohamisha nguvu ya hisia[vibration] kwenye vitu vikubwa.







9) The Law of Relativity [Sheria ya Uhusiano]



{The Law of Relativity states that each person will receive series of situations or problems for the purpose of strengthening the 'inner light' within us.}



Sheria ya Uhusiano inasema kwamba kila mtu atapokea mfululizo wa hali au matatizo kwa lengo la kuimarisha 'mwanga ndani' ndani yetu.



Sheria hii inafanya uwezekano wa kukaa kwenye uhusiano wa mioyo yetu tunapoendelea kutatua matatizo au kurekebisha hali ambayo ni 'mtihani' kwetu.



Sheria hii pia inatufundisha kulinganisha hali zetu na matatizo ya watu wengine na kuweka kila kitu katika mtazamo wake sahihi.



Haijalishi jinsi tunavyoona hali zetu kuwa mbaya, daima kuna mtu aliye katika hali ngumu au mbaya zaidi na hivyo kuifanya kuwa jamaa.



Hakuna mtu aliyepewa tatizo ambalo hawataweza kushughulikia kama sisi tayari tuna uwezo wa kushughulikia.



Usitumie wakati wako kutafuta furaha kutoka kwa nje kama tayari iko ndani yako.





10) The Law of Polarity [Sheria ya Polarity]



Sheria ya Polarity inasema kuwa kila kitu kinaendelea na ina kinyume.



Kuna lazima iwe na giza ili tuweze kufahamu Mwanga. Kuna Mango na kioevu na tunaweza kuona na kujisikia tofauti.



Tuna uwezo wa kuzuia na kubadili mawazo yasiyofaa kwa kuzingatia mawazo kinyume na hivyo kuleta mabadiliko yanayofaa.



Hii inaweza pia kulinganishwa na sheria ya vibration ya akili.



Sheria hii inatufanya tutambue uwepo wa jinsia katika maisha yoyote yale bila kuleta uonevu wowote kwenye jinsia,hata NUHU aliamliwa aingize kila kiumbe ndani kwa kufuata jinsia zote,



ukileta ubaguzi wa kijinsia ulimwengu utakupanishi kwa kuleta matokeo hasi katika maisha yako,,hata umeme ili uweze kusafiri unahitaji terminal mbili zenye positive and negative porarity unless otherwise haitakuwa flow of current.







11) The Law of Rhythm [Sheria ya Rhythm]



Sheria ya Rhythm inasema kwamba kila kitu kinasumbua na huenda kwa rhythm fulani. Rhythm hii inaanzisha mizunguko, misimu, ruwaza, na hatua za maendeleo.



Kila mzunguko ni mfano wa kawaida wa ulimwengu wa Mungu.



Ulimwengu hautakuruhusu uweze kusonga mbele kama bado utakuwa upo kwenye shida au hitilafu yoyote,ni lazima uhakikishe vikwazo vyote uvimalize ndo ulimwengu utakuruhusu uingie kwenye sehemu nyingine ya maisha,



kwa lugha nzuri tunasema ujitakase kabla hujaomba kitu kingine au kufanya jambo jingine,Ili kutazama kila dansi, lazima uinue juu ya sehemu yoyote mbaya ya mzunguko.



{Each cycle is a reflection of the regularity of God's universe. To master each rhythm, you must rise above any negative part of the cycle}.







12) The Law of Gender [Sheria ya Jinsia]



Sheria ya Jinsia inasema kwamba kila kitu kina kanuni za kiume (yang) na kike (yin), na kwamba hizi ni msingi wa viumbe vyote katika Ulimwenguni.



Kama viumbe wa kiroho, ni lazima tuhakikishe kwamba kuna usawa kati ya uwezo wa kiume na wa kike ndani yetu ili tuwe waumbaji wa kweli na Mungu.



{As spiritual beings, we must ensure that there is a balance between the masculine and feminine energies within us in order for us to become true co-creators with God}.





Mwisho-



There are no negative situation in the universe,only learning



situations which are positive,All that is negative is mental



interpretation that the ignorant make of learning opportunity,when a



person faces a problem,infact it is an opportunity to learn something,to find a solution to that difficult .



[ hakuna jambo mbaya katika maisha ya mwanadamu,kila linalotokea



linakufanya ufikilie zaidi namna ya kupata jawabu juu ya tatizo ulilonalo,shida



unazopata ni kukufanya ujifunze namna ya kupata ujuzi namna ya kusavaivu



katika kipindi kijacho,,unaponyeshewa na mvua hilo ni fundisho kuwa next time usisahau mwamvuli],,,







......................... Lifecoded.. ........................